Gaasi hind on soojade ilmade tõttu Euroopas sama odav kui 2021. aastal

Gaasi hind jõudis Amsterdami TTF gaasiturul samale tasemel kui oli 2021. aasta novembris. Madal gaasi hind on tingitud soojast talvest.

Maagaasi hind Euroopas langes seni kõige madalaimale tasemele alates 2021. aastast tingituna Euroopa malbest talvest, mistõttu on kulunud vähem gaasi elamute ja hoonete kütmiseks ning elektri tootmiseks.

Hollandi TTF gaasiturul langesid maagaasi futuurid pea 11 protsenti. Bloomberg tõi esile, et mitmel pool Euroopas on praeguse aastaaja kohta tavatult soe. Soe talv on samas leevenduseks paljudele Euroopa valitsustele, kuna varem tõusnud energiakandjate hinnad tingisid mitmetes riikides laialdase hinnatõusu.

Gaasi hind on Euroopas langenud pea poole võrra võrrelduna 2022. aasta keskmisega. Hiljuti langes gaasi hind allapoole hinnataset, mis oli enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 2022. aasta 24. veebruaril.

Euroopas on gaasivarud samuti kõrgemal tasemel kui eelmistel aastatel samal ajal. Varem kardeti, et külm talv viib gaasi hinna üles ning tühjendab Euroopa gaasivarud.

Bloomberg tõi esile, et peale gaasi on hästi läinud ka Saksa tuulikutega. Kolmapäeval toodeti tuulikutega Saksamaal rekordkoguses tuuleelektrit ning see vähendas vajadust kasutada elektri tootmiseks maagaasi.

Hollandi TTF gaasituru futuurid langesid kolmapäeval kohati 64,22 euroni megavatt-tunni kohta, mis on madalaim tase alates 2021. aasta novembrist. 17.30 kohaliku aja järgi oli megavatt-tunni gaasi hinnaks 64,30 eurot.

Energi Danmark A/S analüütikud kinnitasid Bloombergile, et kui soe talv jätkub, siis langeb gaasi hind veelgi.