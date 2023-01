Valitsus arutab neljapäeval Elektrilevi Eesti Energiast eraldamise küsimust

Valitsus otsustas 2021. aasta augustis kabinetiistungil Elektrilevi Eesti Energiast eraldamist arutades, et sellega tuleb edasi minna ning selleks tellida eraldamise mõjude analüüs.

KPMG tehtud analüüs valmis mullu, aga kuivõrd rahandusminister, kes on Eesti Energia üldkoosoleku rollis, vahetus ning samal ajal käis Eesti Energiale uue juhi otsimine, analüüsi arutamine valitsuses viibis.

Neljapäeval on analüüsi tutvustamine valitsuse kabinetiistungi päevakavas, öeldi ERR-ile valitsuse kommunikatsioonibüroost. Samuti oli varem plaanis rahandusministril tutvustada ministritele 1. aprillil Eesti Energia juhi ametisse astuvat Andrus Durejkot.

Kuigi eraldamise mõjude analüüsi pole veel avalikkusele tutvustatud ning see tehakse avalikuks peale valitsuse arutelu, on selle kohta arvamust avaldanud nii Eesti Energia juhatus ja nõukogu ning eraldi ka praegune juht Hando Sutter kui ka Akkermann.

Akkermann on öelnud, et analüüsi järgi ei läheks eraldamine riigi jaoks kallimaks kui praegune olukord ning et teda julgustas analüüs eraldamisega jätkama. Ministri sõnul võib eraldamise lõpliku otsuse teha veel praegune valitsus.

Eesti Energia juhatus ja nõukogu on aga olnud üsna vastupidisel seisukohal ning märkinud, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast ei teeniks tarbijate huve, sest see tooks kaasa võrgutasu kallinemise, peamiselt seetõttu, et eraldamine tooks kaasa infosüsteemide, teenindusprotsessi dubleerimise, samuti kallineks laenukapital.

Sutteri hinnangul ei tule analüüsist välja, et olukord läheks kuidagi tarbija või omaniku jaoks paremaks, kui eraldamine toimuks.

2021 augusti otsus otsesõnu eraldamist ette ei näe

Elektrilevi eraldamise poolt on Reformierakond eesotsas peaminister Kaja Kallasega, kes on muu hulgas öelnud, et kuigi valitsuskabinet tegi vastava otsuse juba 2021. aasta augustis, venitab Eesti Energia juhtkond tahtlikult Elektrilevi eraldamisega, sest see tähendaks kontserni jaoks laenuraha kallinemist.

2021 12. augustil tehtud valitsuskabineti otsus koosneb neljast punktist, millest esimesega võetakse teadmiseks majandusministeeriumi esitatud informatsioon.

Teises punktis kästakse rahandusministril kui Eesti Energia osaluse valitsejana tagada, et Eesti Energia kontserni kuuluval Elektrilevi OÜ-l oleksid ettevõtte sees piisavad ettevõttesisesed kompetentsid, ressursid ja töötajad sõltumatu jaotusvõrguettevõtjana toimimiseks.

Kolmandas punktis toetatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) esitatud elektrituruseaduse eelnõu koos sätetega Elektrilevi OÜ nõukogu sõltumatuse tagamiseks Eesti Energia AS-ist ja täiendades seaduseelnõu sättega, mille kohaselt Elektrilevi OÜ nõukogu nimetamise ettepaneku teeb vabariigi valitsusele nimetamiskomitee.

Neljas punkt on see, mille üle on ka praegused koalitsioonipartnerid enim vaielnud ehk kas valitsus on otsustanud Elektrilevi eraldada või mitte.

Täispikkuses on neljas punkt selline: "Pidada vajalikuks Eesti Energia AS-i ja Elektrilevi OÜ omandiline eristamine. Rahandusministeeriumil koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga valmistada ette vajalik analüüs ja esitada see valitsuskabineti nõupidamisele 2021. aasta novembris."

MKM-i esitatud eelnõu oli valitsuskabineti nõupidamisele esitatud memorandumi lisas, memorandum aga on mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks ning seda avalikkusega ei jagata, öeldi ERR-ile valitsuse kommunikatsioonibüroost.

Elektrilevi eraldamist ei näe ette mullu augustis toonase rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse kinnitatud uued omaniku ootused Eesti Energiale, kus on kirjas, et Elektrilevi koos oma võrkudega jääb Eesti Energia osaks.