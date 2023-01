Marini sõnul oleks Ukraina NATO- liikmesus sõja ära hoidnud

Marin osales Šveitsis Davosi majandusfoorumil ja andis intervjuu telekanalile CNN.

Marini sõnul on ta kindel, et Vladimir Putin poleks sissetungi alustanud, kui Kiiev oleks juba NATO liige olnud, vahendas Politico.

Marini sõnul oleks lääs pidanud reageerima jõulisemalt juba 2014. aastal. Siis vallutas Venemaa Krimmi poolsaare.

"Me tahame saada NATO liikmeks, sest me ei taha Soomes sõda. Loodan, et Soome ja Rootsi ratifitseerimisprotsess toimub nii kiiresti kui võimalik," ütles Marin.

Türgi pole endiselt kiitnud heaks Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga.

"Probleeme ei tohiks olla ja ma olen ka isiklikult rääkinud president Recep Tayyip Erdoganiga, ta ütles seda, mida ta on ka avalikult öelnud. Soomega pole nii suuri probleeme, võib-olla mõned probleemid on Rootsil, kuid meie vaatenurgast on väga tähtis, et Soome ja Rootsi läheksid koos NATO-sse," ütles Marin.

Rootsi ja Soome esitasid NATO-ga liitumise taotluse vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Türgi aga teatas, et on nende liitumise vastu, süüdistades neid mässuliste, sealhulgas Kurdistani Töölispartei liikmete varjamises.