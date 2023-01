ERR Lätis: kliimaminister plaanib suuri investeeringuid taastuvasse energiasse

Läti kliima- ja energeetikaministeerium jõudis vaevalt tööle hakata, kui Jekabpilsi tabasid lähiajaloo suurim triivjää, Daugava ülikõrge veetase ja üleujutused. Kliimamuutused tungisid otse lätlaste koduõuedele ja majadesse.

"Oleme olukorras, kus üleujutuse riskid ohustavad mitte ainult teatud aastaajal või kuul, vaid kestavad kogu aeg – suvest kevadeni välja," sõnas Cudars.

Läti vastloodud kliima- ja energeetikaministeerium tegutseb ajutistes ruumides. Kuigi osa töötajaid on majandus- ning osa keskkonna- ja regionaalministeeriumist juba üle tulnud, võtab ühtse meeskonna loomine veel aega.

Omavalitsusjuhi kogemusega minister Raimonds Cudars, kelle peres osatakse ka eesti keelt, peab oma suurimaks väljakutseks Läti looduslikud eeldused energia tootmiseks võimalikult ruttu kasutusele võtta.

"Meie peaeesmärk on jõuda selleni, et toodaksime aastas keskmiselt rohkem elektrit kui samal ajal tarbime. See on suund, mille poole püüelda. Meretuuleparkidest rääkides on väga tähtis Läti ja Eesti ühiselt arendatav projekt Elwind. Läänemeres, Läti ranniku lähedal kerkivad ka teised tuulepargid. Maatuuleparkide puhul on oluline kaasata nende rajamisse nii riiklik Latvenergo kui anda ka eraettevõtteile vabal turul võimalus viia ellu samaväärseid projekte," selgitas minister.

Uue ministri meelest tuleks praegu elektrit tootva Latvenergo kontserni kuuluv jaotusvõrk Latvenergost lahutada. Latvenergo jääb nagu seni majandusministeeriumi haldusalasse.

"See on veel analüüsi- ja aruteluteema, kuid valitsus on võtnud selle teema erilise tähelepanu alla. Tean, et ka Eestis on tehtud selles suunas esimesi samme. Minu meelest on jaotusvõrgu eraldamine õige," ütles Cudars.

Reedel selgus, et Skulte gaasiterminali rajajad on valitsusele tutvustanud uut strateegilist investorit, kelle nime veel ei avalikustata.

"See küsimus on valitsuses kaalumisel ja töö selle nimel käib. Lähiajal jõuame võimalike otsusteni," sõnas Cudars.