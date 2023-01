Läti Raudtee kavatseb suurendada kaubavedusid ka Eestis

Laupäeva hilisõhtul asus Paldiskist Koidula poole teele järjekordne Läti Raudtee kaubavedu teostava tütarettevõtte LDz Cargo rong. Hiljuti Eesti raudteel kaubavedu alustanud Läti Raudtee eesmärk on vedada tänavu Eestis 200 000 tonni toiduõli.

Iseküsimus on, kas see vedu on seotud ka Venemaaga. Eesti riiklik raudteekaubavedaja Operail on kinnitanud, et tänavu ei võta nad veoks vastu ühtki kaupa, mille lähte- või sihtjaam asub Venemaal või Valgevenes. Ka Läti Raudtee esindaja ja Läti uus transpordiminister Janis Vitenbergs ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et lätlaste kaubavedu toimub Eestis, mitte Venemaal. Kui nii, veab seda Koidulast edasi Venemaale keegi teine.

"Pole mingi saladus, et Läti Raudtee on suur ja võimekas transiidifirma. Oleme andnud neile ülesande olla aktiivsemad kohalikul turul, ka Eestis. On võtnud mitu aastat, et alustada kaubavedu Eestis. Eesmärk on muuta Läti Raudtee juhtivaks transiidiettevõtteks kõigis Balti riikides. Olen aru saanud, et Läti Raudteel on õigus vedada kaupa Eesti territooriumil, kuid mitte üle piiri Venemaale," lausus Vitenbergs.

Eesti-Läti piirijaamas Valgas oli laupäeval kaubaronge tavatult vähe, kuigi Läti Raudtee on lubanud, et kaubaveod Eestis kasvavad ning nende eesmärk pole mitte Vene transiidi osa kas siis kasvatamine või säilitamine, vaid tõepoolest kaubaveod Eestis.

Täpsemaid kommentaare Läti transiidiplaanide kohta pole võimalik saada, sest nende juhid pole leidnud aega ERR-ile selgitusi anda. Ja ega nad ka Läti meedias just väga lahked olukorda kirjeldama pole.

"Järgime Lätis töötades kõiki sanktsioone. Fookus Venemaa suunalt järk-järgult väheneb, oleme aktiivsed Kesk-Aasias. Töötame Kasahstani suunal. Oleme alustanud koostööd ja kivisütt veame nüüd Indoneesiast ja Mosambiigist Läti sadamaisse. Seal tõstame selle ümber veokitesse ja vagunitesse ning veame edasi Poola," rääkis Vitenbergs.

Rail Balticu ehitus otse Läti transpordiministeeriumi ja keskraudteejaama vahel Riia kesklinnas edeneb hoogsalt. Kogu projekt on siiski ajast maas ja uus minister soovib selgust, miks.

"Kui on probleemid, siis vaadakem neid laiemalt, mitte iga riik eraldi. Nii saame midagi paremaks muuta. Kui siin ei suuda Balti riigid ühtsed olla, siis peame arvestama, et Rail Baltic pole ainult majandusprojekt, vaid väga oluline ka julgeoleku jaoks," ütles Vitenbergs.

Esmaspäeval kohtuvad Baltimaade transpordiministrid Tallinnas.