Kohtla-Järvel on probleeme eelarve kokkusaamisega

Kohtla-Järve on hädas linnaeelarve tasakaalu saamisega, sest praegu on see kuue miljoni euroga miinuses. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et Kohtla-Järvel pole kolme kuuga suudetud valida uut linnavalitsust.

Kohtla-Järvel pole senini vastu võetud linnaeelarvet ja selle üheks põhjuseks on võimuvaakum, kus võimu on ajutiselt teostanud linnavalitsus, keda korruptsiooniskandaali sattunud linnas oktoobri lõpus umbusaldati.

Kohtla-Järve volikogu eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev avaldas lootust, et olemasolevad linnajuhid siiski leiavad endas tahet esitada volikogule kärbetega eelarve ja märtsi lõpuks saab see vastu võetud.

"Tehniliselt saab eelarve viia kokku ja edasi minna. Ja kui selle käigus on mingid vead isegi tehtud, siis lisaeelarvetega või teiste meetmetega saame seda hiljem korrigeerida," ütles Starodubtsev.

Sarnaselt teiste omavalitsustega pitsitavad Kohtla-Järve üle 50 miljoni eurost eelarvet erinevate teenuste kasvavad hinnad ja alampalga tõusust tingitud kulude kasv. Kohtla-Järve linnavalitsuse finantsteenistuse juht Elina Visk ütles, et kärpimisel peaks lähtuma rahandusministeeriumi ettepanekutest linnale.

"Meie lasteaia täituvusprotsendid on väga palju madalamad, kui on teistel omavalitsustel. Meil on elanike kohta ametnikke rohkem kui teistel omavalitsustel. Seega kokkuhoiukohti on ja ma näen neid ka ise eelarves," lausus Visk.

Rahandusministeerium ei näe Kohtla-Järve finantsseisu mustades toonides. Riigihalduse ministri Riina Solmani arvates on kõige olulisem, et Kohtla-Järvel saaks lõpuks linnavõim paika.

"Mina usun, et on võimalik see patiseis lõpetada ja anda linnavalitsusele võimalus otsuste volikogu ette viimiseks. Tegelikult Kohtla-Järve linnavalitsuse finantsseis ei ole nii hull, et seda ei saaks parandada, saab küll," ütles Solman.

Võimukriis kaevuritelinnas jätkub. Esmaspäevasel linnavolikogu istungil linnapea Virve Linderi pakutud linnavalitsuse koosseis toetust ei leidnud. Selle poolt hääletas 25 volikogu liikmest vaid üheksa.