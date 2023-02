Kohtla-Järve volikogu valis esimeheks Eduard Odinetsi

Ainukesena neljapäeval volikogu esimeheks kandideerinud Eduard Odinetsi poolt hääletas 15 saadikut. Kokku on Kohtla-Järve volikogus 25 liiget.

Odinets on Kohtla-Järve volikokku kuulunud alates 1996. aastast, kuid seni on ta alati jäänud opositsiooni. Eduard Odinets on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär ja riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Praeguses Kohtla-Järve volikogus on Odinets kolmas volikogu esimees. 2021. aasta sügisel toimunud valimiste järel valiti volikogu esimeheks Tiit Lillemets. Teda umbusaldati eelmise aasta oktoobri lõpus, kui linn oli sattunud nn Nikolai Ossipenko korruptsiooniskandaali, kus kahtlustus esitati ka Lillemetsale.

Novembri lõpust kuni eelmise nädala teisipäevani oli volikogu esimees Hendrik Agur. Agurile umbusalduse avaldamise päeval kinnitati linnapea Virve Linderi esitatud linnavalitsus, mis sai vaid üheksa poolthäält.

Kuigi volikogu esimehe valimine oli salajane, siis volikogu jõujooni arvestades on linnavalitsus ja volikogu esimees paika pandud erinevate saadikute poolthäältega. Ehk Kohtla-Järvel on tekkinud haruldane olukord, kus ühed saadikud on volikogu esimehe ja teised linnavalitsuse selja taga.