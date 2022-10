Ministrid ootavad metropoliidilt sõda hukkamõistvat avaldust

Siseminister Lauri Läänemets seadis tärminiks 12. oktoobri.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ei soovinud täna intervjuud anda, selgitades, et kiriku sinodi eilses pöördumises on vajalik öeldud. Selles avaldatakse muuhulgas mõistmatust, miks nõutakse kirikult pidevalt poliitilisi avaldusi: "Kui kirik tõmmatakse nendesse vaidlustesse ja hakkab poliitikutega sarnaselt vihaselt hukka mõistma toimuvaid sündmusi, kus siis saaks inimene leida rahu oma ärevuses hingele?"

Eesti Kirikute Nõukogu presidendi Urmas Viilma sõnul seisab selle tsitaadi taga hukkamõist Vene õigeusu juhi Kirilli väljaöeldule. "Kui vaatame, kuidas Vene õigeusu kirikupea on selgelt poliitiline figuur, siis teatud mõttes see avaldus annab hinnangu ka Kirillile. Nad ei ütle seda välja, aga tegelikult nad ütlevad, et nemad ei taha samamoodi oma avaldustega sekkuda poliitikasse, nagu seda on teinud kirikupea. Aga see on nüüd minu tõlgendus," sõnas Viilma.

Viilma sõnul polegi ka enam ehk nii oluline, mida metropoliit Eugeni peaks ütlema, sest sinodi hääl on kirikupea omast olulisem. Siseminister Lauri Läänemetsa sinodi vastus ei rahulda.

"Me ootame väga konkreetset avaldust: üks see, et taandatakse ennast väga selgelt ja konkreetselt patriarh Kirilli sõnadest, ja teine, et veendakse nii siseministeeriumit kui Eesti avalikkust selles, et vastavat mõjutustegevust Moskva patriarhaadile alluvas Eesti kirikus ei tehta," sõnas Läänemets.

"Kas kiriku võiks kinni panna – et ei, ma arvan, et palju olulisem on see, et see kirik taandaks ennast Moskvast. Mida kaugemale me nende seisukohad Moskvast saame, seda parem. Muidu me ei lahenda sisulist probleemi," sõnas siseminister.

Ka justiitsministeerium ootab kirikult selget sõnumit sõja hukkamõistmisest.

"Kui peaks selguma, et siinsed vaimulikud tõepoolest seda sõda õigustavad ja seda terrorit, mida Venemaa Ukrainas korda saadab, siis kahtlemata tuleb riigil väga otsustavalt sellele reageerida ja kuni selleni välja, et selle kiriku tegevus Eestis lõpetatakse," sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sõnul jõuab metropoliit Eugeni Eestisse esmaspäeval, misjärel annab siseministeerium talle kaks päev aega oma avalduse tegemiseks. Kui ta 12. oktoobriks selgelt Vene õigeusu kirikupea, patriarh Kirilli sõda toetavaid avaldusi hukka ei mõista, teeb siseminister Lauri Läänemets ettepaneku võtta Eugenilt alaline elamisluba.