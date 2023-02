WSJ: Ukraina sõja tõttu kasvab Lõuna-Korea relvaeksport

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõja tõttu kasvab Lõuna-Korea relvaeksport, kuna lääneriigid pöörduvad oma varude täiendamiseks üha rohkem Souli poole.

Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmetel on Lõuna-Korea üles ehitanud võimsa relvatööstuse, kuna Põhja-Korea ohustab riigi julgeolekut. Lõuna-Korea relvaeksport moodustas 2021. aastal 2,8 protsenti maailma relvaturust. Lõuna-Korea tahab aga oma osakaalu relvaturul suurendada, vahendas The Wall Street Journal.

Paljud Euroopa riigid pöörduvad nüüd Lõuna-Korea poole, sest Soul suudab relvastust kiiremini tarnida kui teised lääneriigid.

"NATO riigid ostavad tavaliselt teistelt NATO riikidelt relvastust. Praegu võib aga kuluda mitu aastat, kui sellised riigid nagu Saksamaa ja Suurbritannia suudavad relvad kohale saata. Ukraina abistamiseks pole vaja aga relvastust järgmisel aastal, relvi on vaja praegu," ütles Lõuna-Korea ekspert Ramon Pacheco Pardo ajalehele The Wall Street Journal.

Lõuna-Korea suudab massiliselt toota relvastust, kuna riik on pidevas sõjalises valmisolekus. Riigi armee korraldab sageli õppusi ja seetõttu peab Soul regulaarselt oma varusid täiendama.

"Pidevad õppused on tõestanud, et Lõuna-Korea relvad on kvaliteetsed, samas on need relvad suhteliselt odavad," ütles Lõuna-Korea sõjaväe endine ohvitser Moon Seong-mook.

Lääneriigid tahavad nüüd, et Lõuna-Korea tarniks otse relvastust Ukrainale. Soul on seni varustanud Ukrainat kuulivestide ja gaasimaskidega. NATO peasekretär Jens Stoltenberg külastas hiljuti Lõuna-Koread ja kutsus Souli üles suurendama sõjalist toetust Ukrainale. Stoltenberg mainis, et Ukraina vajab juurde laskemoona.