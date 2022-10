USA võib oma reservidest turule paisata 10-15 miljonit barrelit naftat

Uudisteagentuuri Bloomberg allikate teatel võib president Joe Biden anda sel nädalal korralduse paisata turule USA naftareservid, et leevendada riigis autokütuse hinnatõusu. USA võib turule tuua 10-15 miljonit barrelit naftat.

USA teatas juba kevadel, et paiskab turule kuni 180 miljonit naftabarrelit järgmise kuue kuu jooksul. Tegu on suurima reservide vabakslaskmisega pärast 1974. aastat. 10-15 miljoni barreli vabastamine reservidest oleks osa kevadel alanud programmist, vahendas Bloomberg.

Bideni administratsioon kaalub samuti ekspordi piiranguid, et hoida riigis rohkem autokütust. Ekspordikontroll oleks ajutine, kuid see tekitab erimeelsusi Bideni administratsiooni ametnike hulgas.

"Bideni energianõunik Amos Hochstein toetab ekspordikontrolli, aseenergiaminister David Turk seda ei toeta. Teised Valge Maja ametnikud, sealhulgas riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, pole veel seisukohta võtnud," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Nafta hind on sel aastal olnud volatiilne. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on 91,59 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on 85,31 dollarit barreli kohta.

USA-s toimuvad novembris vahevalimised. Vabariiklased on muutnud toidu, bensiini ja muude esmatarbekaupade kallinemise oma valimiskampaanias tähtsaimaks küsimuseks. Biden tahab riigis autokütuse hinda langetada.

"Bensiini hind on endiselt liiga kõrge, peame jätkama tööd selle langetamiseks," ütles eelmisel nädalal Biden.