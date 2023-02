USA kavatseb müüa Poolale 10 miljardi eest HIMARS-i mitmikraketiheitjaid

USA julgeolekukoostöö agentuur teatas, et USA välisministeerium on kiitnud heaks HIMARS-i mitmikraketiheitjate müügi koos kaasneva varustusega 10 miljardi dollari väärtuses. Poola on tellinud USA-lt 45 ATACMS raketti ja üle 500 GMLRS raketi. GMLRS rakette koos HIMARS-itega on USA andnud ka Ukrainale, kes on neid kasutanud sõjas Venemaa vastu.