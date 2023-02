Autokaupmees: elektriautod tulevad varem kui arvame

"Kõik sisepõlemismootoriga autod hakkavad hääbuma. Nende arendusele ei panda enam nii palju rõhku ja kuna on võetud siht, et alates 2035. aastast neid enam ei tohi müüa (uusi autosid – toim.), siis elekter on tulemas peale ja kõik tootjad teevad uusi ja huvitavaid mudeleid. Seda on ka näha, kui palju tuntakse huvi ja kui jõudsalt kasvab nende osakaal kasutatud autode hulgas, mis sest, et see osakaal on praegu veel marginaalne. See tuleb veel varem kui me arvame," rääkis ettevõtte Moneklar OÜ juhatajalt Silver Havamaa esmaspäeval "Terevisioonis".

Tema sõnul on näha, et kui varem tõid kasutatud autode müüjad kasutatud elektriautosid Eestisse ainult tellimise peale, sest keegi ei julgenud neid endale lattu sisse võtta, kuna ei teadnud millal ostja tuleb, siis täna ostavad müüjad neid juba lattu sisse. "See on märk, et on tekkinud vajadus, nõudlus ja ka müüjate julgus," tõdes Havamaa.

Küsimusele, kas soovitakse osta tavaauto elektrimootoriga versiooni või elektriautot, vastas Havamaa, et pigem otsitakse elektriautot. "Oleneb inimesest, mida ta endale oluliseks peab – kas välimust, läbisõitu, lisavarustust, hinnaklassi – need autod on ju täna väga suure hinnaerinevusega," märkis ta.

Samuti ei ole ühest vastust sellele, kas Euroopast tuuakse pigem suurema aku mahutavusega või väiksemaga, ütles Havamaa: "Nagu Euroopas on erinevate vajadustega autosid soetatud, on ka Eestis – vastavalt oma vajadustele."

Havamaa kinnitusel on Eestis nüüdseks olemas järelturg ka juba Euroopast toodud kasutatud elektriautodel. Lisaks on ka inimesi, kes võtavad kasutusse vanade elektriautode akud, kasutades neid kodumajapidamistes salvestitena.

"Tänased autoakud on kahtepidi vooluga – sisuliselt võid minna suvilasse linnavooluga, ühendad selle vooluvõrku ja võid vabalt nädalavahetuse, aga tegelikult on ka välja arvutatud, et umbes 7-10 päeva on keskmise kodu tarbimine, ühe autoaku pealt ära toita," rääkis ta.

Tema sõnul ei ole elektriautode kasvavat populaarsust mõjutanud ka elektrihinna järsk tõus. "See mõjutas korraks, aga see oli pigem psühholoogiline, sest isegi kui elekter oli kõige kallim, siis ta oli ikkagi odavam kui mis iganes bensiini või diislikütus," ütles Havamaa.

Küsimusele hübriidautode turu kohta märkis Havamaa, et ka neile on turg olemas, aga pigem on see juba langustrendis, seda vähemalt kasutatud autode hulgas.

"Kes on saanud tunda elektriauto mõju, need soovivad pigem sellega jätkata," ütles autokaupmees.