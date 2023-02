Elektriautode võidukäik võib tulla varem kui 2035

Heitenorm, mis Euroopa Liidus autotööstusele peale pandi, muutub tasapisi karmimaks, selgitas Alexela elektromobiilsuse juht Alan Vaht. Seega ongi mõistetav, et autotootjate seas on alanud võidujooks – kes oma elektriauto parimaks ning kõige odavamaks lihvib, võidab juurde või kaitseb oma turuosa.

"Ei ole väga palju autotootjad järgi, kes ei oleks deklareerinud, et 2030. aastal nad enam ei plaani bensiini- või diisliautosid müüa," ütles Vaht

Et sisepõlemismootoriga auto on odavam, ei pruugi seega kaua enam tõsi olla. Kui toota bensiiniautosid vähem, muutub paratamatult iga auto kallimaks – elektriautodega on trend täpselt vastupidi.

"Prognoose, kunagi tehti neid optimistlikumalt, et pariteet võiks tulla juba 2026. aastal. Praegu ei oska öelda, kas see on 2026, 2028, aga kindlasti ma arvan see ei ole 2035," ütles transpordiameti liikuvuse osakonna juhataja Johann Peetre.

Kuid lisaks peab laadijate võrk kaasa tulema. Kuna isiklikud autod enamiku ajast seisavad paigal – olgu see kodus, kontoris või ostukeskuse ees – siis aega akusid laadida jagub. Juba täna saab alla tuhande euroga osta koju laadija, mille abil ööga saab akud täis. Mureks on vanad kortermajad, näiteks Lasnamäel, kus laadijate paigaldamine nõuab kogu kortermaja kokkulepet ning ruumi napib.

"Aga muidugi on uutel hoonetel juba praegu kohustus tagada elektriautode laadimiseks baastaristu olemasolu ja hiljem tuleb installeerida ka need laadijad," ütles Peetre.

Ostukeskuse ees võiks nagu täna tanklas kiirlaadijaga laadida elektriautosse 15 minutiga piisavalt elektrit, et sõita paarsada kilomeetrit. Aga nii on kallim – praegu veel ehk isegi kallim kui bensiiniga sõita. Kiirlaadijad aitavad pigem hädast välja – näiteks kui on vaja kaugemale sõita, selgitas laadijate paigaldamisega tegeleva ettevõtte Eleport tegevjuht Raul Potisepp. Ka need laadijad lähevad järjest kiiremaks ja odavamaks.

"Endal on isiklik kogemus Tallinna ja Võru vahelt sõites kogu aeg elektriautoga juba viimased viis aastat. Kui ma viis aastat tagasi sõitsin autoga, mida pidin laadima 3–4 korda tee peal, siis täna ma sõidan autoga, mida peab laadimina 15 minutit ühe korra kogu selle tee peal," rääkis Potisepp.

Kas taristu jõuab piisavalt kiiresti järele ning elektriautosid suudetakse toota mahus, et ooteaeg ei kasva aastate pikkusega on raske ennustada. Samas on suund paigas ning Peetre arvutuse kohaselt on tõenäoliselt aastaks 2040 pooled autod elektriautod.