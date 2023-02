Araablaste kontsern ostis enamusosaluse Milrem Roboticsis

Tehingujärgselt on ettevõtte omanikud EDGE, Kuldar Väärsi läbi osaühingu Sinrob, Saksamaa kaitsetööstusettevõte Krauss-Maffei Wegmann ning Eesti erainvestorid ja Milrem Roboticsi töötajad.

Väärsi ütles ERR-ile, et uus investor omab "50 protsenti kopikatega", ülejäänust kolmveerand kuulub Krauss-Maffei Wegmannile ning veerand Eesti investoritele ja ettevõtte töötajatele.

Väärsi sõnul hinnati Milrem Roboticsi väärtuseks "rohkem kui kolmekohaline arv miljoneid eurot".

Tehinguga jääb Milrem Roboticsi peakontor Tallinna ning ettevõte jätkab koos Soomes, Rootsis, Hollandis ja USA-s asuvate tütarfirmadega tavapärast tegevust.

Ettevõtte juhtkond jääb samaks, samuti jätkab nõukogu esimehena Riho Terras.

Väärsi ütles, et eesmärk oli leida võimalusi laienemiseks ning investorit otsiti aasta.

"See on pikaajaliste läbirääkimiste tulemus. See on ühe kaitsetööstuse ettevõtte jaoks üsna loomulik ja orgaaniline asjade liikumine. Me soovime, et Eestis oleks juhtiv robootika arenduskeskus ja Milrem Robotics hakkab seda Eestisse kujundama. Me soovime olla globaalne liider maismaarobootika arendamises ja tootmises," lausus ta.

Kolme aastaga palgatakse juurde 300 inimest

Väärsi sõnul suurt üleminekut ei toimu, ettevõte hakkab aga laienemiseks uut tööjõudu palkama.

"Lähima 12 kuu jooksul me värbame vähemalt sada inimest. Neist valdav osa Eestist, kõik kindlasti Euroopast. Me näeme, et lähima kolme aastaga kasvame 200 inimese pealt 500 inimeseni," lausus ta.

Uue investoriga hakatakse jõuliselt laiendama tooteportfelli, lausus Väärsi.

"Kui meil täna on laias laastus kaks mobiilsusplatvormi – väike ja suur maismaasõiduk –, siis platvormide arv kasvab kuue-seitsmeni, pluss me toome sisse lahinguvälja juhtimissüsteemi elemendid, terviklikuma robootikavaate lahinguvälja vaates," ütles ta.

Väärsi sõnul on kolme-nelja aasta pärast Euroopas ja kogu maailmas oodata suuri robootikahankeid ja selleks soovitakse olla valmis.

"Me peame ettevõtte selleks ette valmistama ja see tähendab seda, et me peame kasvama. Kasvamiseks on vaja stabiilset investeeringute voogu," ütles ta.

Terras: me kontrollisime investori tausta

Nõukogu esimees Riho Terras ütles ERR-ile, et araablaste investeering annab Milrem Roboticsile võimaluse muutuda globaalseks militaarrobootika kompetentsikeskuseks.

"Näha on, et ühel hetkel jõudis lagi kätte, kus väiksena enam asju edasi ajada ei saa. See on väga oluline (investeering)," lausus Terras.

Terrase sõnul kontrolliti enne otsuse langetamist, kas kuskil on kellelgi EDGE Groupi kohta mingeid vastulauseid, kuid midagi sellist ei leitud.

"Neil on investeeringuid ka Euroopa teistes riikides. Me avasime just Ühendemiraatides saatkonna, et tuua Eesti firmadesse investeeringuid," ütles ta.

2013. aastal asutatud Milrem Robotics loob keerulistes keskkondades kasutamiseks mõeldud robootikalahendusi. Ettevõte arendab mehitamata maismaasõidukeid, lahinguroboteid ning töötab välja sõjalisi kontseptsioone mehitamata süsteemide kasutamiseks. Milrem Roboticsi peamised tooted on mehitamata maismaasõidukid THeMIS ja Multiscope, mehitamata lahingumasin Type-X ja autonoomsuspakett MIFIK.