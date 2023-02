Läti alustab kaitseteenistusega tõenäoliselt juuli alguses

Läti jõudis neljapäeval lähemale kaitseteenistuse loomisele. Pikkade arutelude järel parlamendis on esialgset seaduseelnõu päris palju muudetud ja seim kiitis selle põhimõtted teisel lugemisel heaks. Ees on veel kolmas, lõplik hääletus, kuid nüüd on üsna kindel, et esimesed vabatahtlikud kutsutakse Lätis teenistusse tänavu 1. juulil.