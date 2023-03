Helme: Eesti 200 ja SDE saavad Reformierakonna poolt tunda lõputut alandust

"Reformierakond on erakond, millel on kaks süstemaatilist omadust. Esimene omadus on see, et ta kasutab ära oma partnereid. Ta on kui must lesk. Kui ta on kellegagi koos olnud, siis see on alati koalitsioonikaaslasele hävitavalt mõjunud," sõnas Helme.

EKRE juhi sõnul ei ole selles midagi üllatavat, et Reformierakonnale on kasulik liberaalsel tiival teha kahju just nendele erakondadele, kes on nende kõige suuremad konkurendid häälte pärast.

"Eesti 200-le ja sotsiaaldemokraatidele valitsusvastutust jagada, et neil oleks järgmistel valimistel palju halvem, see on väga loogiline neist."

Teine asi, mida tuleb Helme sõnul Reformierakonna puhul arvestada on see, et "nende DNA-s on sees piiritu upsakus".

"Ja see piiritu upsakus sai nende valimistulemuste pealt erilise energialaengu. Nendega koos valitsemine saab olema hommikust õhtuni lõputu alandus koalitsioonikaaslastele. Seetõttu mina ei arva, et see koalitsioon püsib koos pikalt."

Helme sõnul on kõigile teada Reformierakonna poliittehnoloogiline muster, et mingil hetkel visatakse ühed partnerid üle parda ja võetakse keegi uus.

"Ja seetõttu ma päris kindlasti ei oota, et see valitsus püsib järgmiste valimisteni," leidis EKRE esimees.