Türi vallas vahetus võim

Isamaa taustaga valimisliidu Koduvald Türi, Reformierakonna ja eelmisse koalitsiooni kuulunud EKRE koalitsioonilepe sai allkirjad vahetult enne volikogu istungit. Leppesse võeti eelkõige need kohustused, mis tulenevad valla arengukavast, näiteks tuleb kiiresti leida uusi lasteaiakohti, taastada eluasemetoetus uutele vallakodanikele, kes Türi valda kodu soetavad. Kuid miks vallavanem Kati Nõlvak (SDE) välja vahetatakse?

"Sõnasid oli rohkem kui tegusid ja meeskonnatööd jäi väheseks nii vallamajas kui ka asutuse juhtidega. Et see paistis juba kaugele välja ka vallakodanikule," ütles vallavolikogu liige Sulo Särkinen (Isamaa).

Uus koalitsioon sündis suuresti EKRE tõttu, kelle koostöö valimisliiduga Tulevikuvald Türi ei laabunud.

"Kindlasti meie jaoks on olulised koolivõrgu küsimused, kui ka see, et me suudaksime panustada nii Türi linna kui ka väljaspoole Türi linna ja meie maakoolidesse. Tegelikult ka selline ühtlane regionaalpoliitiline areng, ma arvan, et on väga oluline. Need asjad on meil ka koalitsioonilepingus ära märgitud," rääkis Türi abivallavanem Elar Niglas.

Vallavolikogu istung pidi algama volikogu esimehe Andrus Eensoo umbusaldamisega, kuid ta viis juba eile õhtul vallasekeretärile tagasistumisavalduse. Uueks vallavolikogu esimeheks valiti EKRE liige Marge Hirtentreu nii koalitsiooni kui ka opositsiooni toetusel. Kati Nõlvak kaotas vallavanema koha uue kolitsiooni häältega. Nõlvak tunnistab, et Türi valla rahaline seis pole kiita, uus koalitsioon peaks esimese asjana kokku kutsuma kärpekomisjoni.

"Vaadata edasi väga kriitiliselt, mis saab meie eelarvest, milliseid tegevusi ja teenuseid me saame pakkuda, millise kvaliteediga," ütles Nõlvak.

Vallavanema kohale seati üles kaks ettevõtjast kandidaati- opositsiooni esindaja Mikk Otsus sai 10 häält, vallavanemaks vaiti erakonda Isamaa liige Sulo Särkinen 13-ne häälega.