Ekspertide hinnangul Xilt Putiniga kohtumiselt kõlavaid avaldusi ei tule

Hiina plaanid on mastaapsemad kui sõda Ukrainas või suhted Venemaaga, ütles Tallinna Ülikooli Hiina uuringute lektor Katja Koort.

"Venemaa on oluline koostööpartner, energiatarnija ja ühtlasi vastasseisus USA-ga on Venemaa väga oluline," ütles Koort.

Euroopa on hoopis teisel pool rindejoont, aga samuti tähtis Hiinale. Teisipäevasel kohtumisel läheb Koorti sõnul laveerimiseks.

"Ja teisalt parandada suhteid Euroopa majandustega, avada endale uuesti Euroopa turge. Ja selleks muidugi ta peab olema vaoshoitud nendes sõja küsimustes. Sellist tugevat avaldust Venemaale seoses sõjaga Ukrainas ma homme Hiinalt ei ootaks," arvas Koort.

Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin ütles, et Kremli hiilguses ja maailma ees rahutoojana esinev Xi on sellel õuel suurema poisi rollis.

"Enamus Venemaa eliidist ei usalda Hiinat, sest nad tunnetavad jõudude vahekorda. Nad mõistavad, et Hiina sooviks on Venemaad koostöösuhtest viia sõltuvussuhtesse," sõnas Juškin.

Juškin ütles, et Venemaa režiimi kokkukukkumist ei soovi ka mõned lääne poliitikud. Ta viitab Prantsusmaa presidendile, USA riikliku julgeoleku nõunikule ja luure keskagentuuri juhile.

"Siin tuleb olla väga tähelepanelik, sest Putinit tahavad päästa ka Macron, Sullivan ja Burns. Nad otsivad iga võimalust, et sõda lõpetada ja kuidagi fikseerida vahetulemus," rääkis ta.

Juškin võtab kokku – Hiina kasutab Venemaal võimalust, et piltlikult väljendudes röövida tulekahju ajal. Nii Katja Koort kui ka Vladimir Juškin välistavad võimaluse, et Hiina annaks Venemaale relvaabi Ukrainas otsustava edu saavutamiseks.