Läti minister kritiseeris Air Balticu kulukat elektriautode ostutehingut

"Ma pole selle vastu, et elektriautod võetakse autoparki. Kuid ma ei saa aru, miks on vaja osta kalleid luksuslikke elektriautosid, eriti ajal, mil ettevõte on rahalistes raskustes," ütles Vitenbergs.

"Nüüd, mil inimesed mõtlevad, kuidas tasuda järjekordne kommunaalarve, on lubamatu lugeda uudiseid 12 uue luksusauto ostmisest, millest igaüks maksab ligi 100 000 eurot," lisas Vitenbergs.

Vitenbergsi sõnul peaks Air Baltic kasutama iga teenitud eurot võimalikult tõhusalt.

Air Baltic teenis möödunud aasta jooksul 500 miljoni euro suuruse käibe juures 54,2 miljonit eurot kahjumit

Air Baltic on 98 protsendi ulatuses Läti riigile kuuluv lennufirma, mis lendab enam kui 70 sihtkohta Euroopas, Skandinaaviast, SRÜ-s ja Lähis-idas. Ettevõtte lennukipark koosneb 39 Airbus A220-300 lennukist.