Läänemets: meil on ainukordne võimalus abieluvõrdsus ära teha

Koalitsioonikõnelustel osalev siseminister Lauri Läänemets (Eesti sotsiaaldemokraatlik erakond) ütles, et teda üllatab Reformierakonna konservatiivsus abieluvõrdsuse küsimuses. Samuti märkis minister, et SDE seisab selle eest, et madala sissetulekuga inimeste tulud ei väheneks.

"Me olime valmis teatud asjad ära tegema, kui koalitsiooniläbirääkimistele läksime. Lootus oli, et asjad, mille pealt on ühiskonnas pikalt lõhestamist tehtud, saab need ära tehtud ja teema on maas. Loomulikult tuleb seda teha ühiskonnaga arutades. Kui me seda ära ei tee, on teema järgmistel valmistel jälle üleval. Kõige enam üllatuvad Reformierakonna seisukoha üle muidugi Reformierakonna valijad," rääkis Läänemets.

"Kui tahame, et koalitsioon töötaks, siis peavad kõik oma fraktsiooni ühisosa leidma, kui ühisosa pole, siis ei saa erakond selle poolt hääletada. Meil on ainukordne võimalus abieluvõrdsus ära teha," rõhutas Läänemets.

Kaja Kallasel on eesmärk jõuda nelja aastaga eelarvetasakaaluni. "Mõistlik oleks eelarvetasakaalu püüda. Muidu elame Euroopa reeglite vastu ja jooksvad kulud on laenurahast. Lahendus pole nii kerge, sest vajalikke summasid kärpida pole võimalik. Siin oleks vaja maksumuudatusi, aga selgub siin laua taga, kas ollakse selleks valmis. Ma ei usu, et nelja aastaga on võimalik viia eelarvetasakaal täiesti nulli. See on võimalik, kui teha olulisi maksumuudatusi, aga ma arvan, et seda tahet pole seal laua taga," rääkis Läänemets.

"Oleneb ka, milliseid makse teha - kodualuse maa maksuvabastuse kaotamisest oleme rääkinud, et tugevdada kohalike omavalitsuste tulubaasi. Et toetada näiteks väikekoole," ütles Läänemets.

"Kahte sammu varamaksudes oleks aga keeruline teha. Pigem peab vaatama teisi lahendusi. Vaadates kliimaeesmärke, siis tuleb pigem vaadata maksumuudatusi, mis teevad keskkonna puhtamaks. Eesmärk oleks vältida, et prügi üldse nii palju tekib. Meil oleks võimalik tõsta ka tulumaksu või sisse seada astmeline tulumaks," sõnas Läänemets.

"Ei saa öelda, et kõik oleksid automaksu poolt. Praegu pole ka sotsid seda lauale pannud. Seda võib arutada, aga siis peab ühistranspordis muutusi tulema. Väiksema sissetulekuga inimesed sõidavad juba täna ennast vaeseks, ja me ei saa neile veel lisamaksu peale panna," lausus Läänemets.

"Praegu me ei tea, milliseid uusi kulutusi ja investeeringud me tahame teha.

Kui Kaja Kallas mulle helistas ja kompas, mis on meie seisukohad, siis ta ütles, et neile on oluline maksuküüru kaotamine, mina ütlesin, et meie jaoks on vaja madalama palgaga inimeste maksude vähendamine. Me mõlemad teame, et seal on vaja leida kompromiss," ütles Läänemets. "Üks võimalusi on alampalga tõus 1200 eurole, mis sotside lubadus oli, on riigi eelarve mõttes tulumeede mitte kulumeede," lisas ta.

Sotsiaaldemokraadid ei soosi uute põlevkivikaevanduste avamist. "Välja antud kaevandusluba on võimalik ära võtta küll, kuid siis peab riik selle ettevõttele hüvitama. Kui lepime kokku, et uusi kaevandusi ei tee, siis on olemas juba mitu toimivat kaevandust ja Eesti riigiettevõttele Eesti Energiale kuuluv kaevandus, kust kunagi lõpuni ei kaevata, on võimalik anda VKG-le ka sealt kaevata. Lõpuks on ka küsimus selles, et peab olema lahendus töökohtade kadumise probleemile," rääkis Läänemets.

Mittekodanikelt KOV-valimistel hääleõiguse ära võtmise küsimust on koalitsiooniläbirääkimistel põhjalikult arutatud. " Seda pole nii lihtne teha ja kas seda on üldse õige teha, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et see pole õige mõte. Selle jaoks on vaja muuta ka põhiseadust," sõnas Läänemets. "Ma ei tea, kui demokraatlik on mõte, et valitsuse korraldusega peatatakse ajutiselt kellegi valmisvõimalus, millest kaotab eelkõige mõni opositsioonierakond," lisas Läänemets.

Läänemets märkis ka, et tema kuulis politsei- ja piirivalveameti ja kapo erimeelusest pärast kõrgete politseiametnike kriminaalasja alustamist, samas kui endine siseminister Mart Helme juures käisid mõlema ameti juhid sellest rääkimas.