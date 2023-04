Kofman: aasta teises pooles võib tulla järgmine Vene mobilisatsioon

Sõjandusanalüütik Michael Kofman kirjutas teisipäeval Twitteris enda mõtetest Vene-Ukraina sõja edasise kulgemise osas. Vene vägede pealetung Donbassis on Kofmani sõnul läinud täpselt nii halvasti nagu varem võis eeldada, kuid praegu pole veel selge kuivõrd Vene väed sellest väsisid ning kui palju peavad Vene üksused edaspidi laskemoona kokku hoidma. Kofmani hinnangul võib Venemaa kaotuste korvamiseks aasta teises pooles korraldada uue mobilisatsioonilaine.

Olles vähe saavutanud asuvad Vene väed Kofmani hinnangul tõenäoliselt edaspidi kaitsesse, oodates Ukraina vastupealetungi. Kofman juhtis tähelepanu, et raskusi Vene vägedele suurtükimoona tagamisega mainis ka Vene president Vladimir Putin.

Michael Kofman rõhutas, et kuna Vene vägede ründekvaliteet üldiselt tundub langevat, siis ründavad põhiliselt Vene õhudessantvägede (VDV) ja merejalaväe üksused. Kofman juhtis ka tähelepanu, et paljud Vene sõdurite kurtmisvideod tunduvad pärinevat Avdijivka kandist, kus Vene mobiliseeritud sõdurid on allutatud endiste nö rahvavabariikide üksuste koosseisu.

Michal Kofmani hinnangul kulutab Vene vägede ülemjuhataja Valeri Gerassimov enda vägesid halvasti ajastatud sihitute ründeoperatsioonide peale ära. Senised edasiminekud ei muuda Venemaa jaoks sõja strateegilist pilti ning võivad Kofmani hinnangul Vene väed edaspidi nõrgemasse positsiooni jätta.

Samal ajal ehitab Ukraina üles kolme uut ründekorpust kuue manööverbrigaadi ja toetuselementidega. Samas ei ole Michael Kofmani sõnul selge, kui paljud üksused saavad komplekteeritud ja väljaõppe enne Ukraina vastupealetungi. Mõned uued brigaadid saavad olema täiel määral komplekteeritud lääne päritolu lahingumasinatega, kuid need võivad olla mehitatud hiljuti mobiliseeritud sõduritega, kes läbisid lühikese väljaõppe. Kofman rõhutas, et pole veel selge, kas need värskelt formeeritud üksused suudavad eri relvaliike koos kasutada (combined arms warfare).

Vene vägedel võib Michael Kofmani hinnangul olla piisavalt sõdureid ja reserve, et enda rinnet koos miiniväljade ja kindlustustega kaitsta. Samas ei tähenda see, et Ukraina väed ei suudaks Vene vägede rinnet murda, kuid eelmiste pealetungide valguses võib Kofmani hinnangul osutuda väljakutseks pealetungi hoo sees hoidmine peale esmast läbimurret.

Pikemas plaanis võib Vene vägedele osutuda suuremaks probleemiks isikkoosseisu puudujääk. Kuna Venemaa ei taha uut järgmist mobilisatsioonilainet välja kuulutada, siis püütakse kuidagi värvata 400 000 sõdurit. Kuna aga paljud venelased ei taha sõja toetamisest hoolimata ise rindele minna, siis võib see kõik Michael Kofmani hinnangul päädida järgmise mobilisatsiooniga kas suvel või sügisel, et katta seniseid kaotusi ja võimaldada vägedele roteerumist.

Ukraina relvajõudude puhul toob Michael Kofman esile sisekultuurilist võitlust moodsama NATO-stiilis arusaamaga ning vanema Nõukogude sõjalise loogika vahel. Kofman rõhutas nii Twitteris kui ka varem, et nii Ukraina kui ka Vene relvajõud ei ole kaotuste ja mobilisatsiooni tõttu enam samasugused nagu nad olid Vene invasiooni alguses. Ka Ukraina on kaotanud enda paremaid sõdureid, rõhutas Kofman.

Kõige eelneva tõttu on Ukrainal Michael Kofmani hinnangul vaid lühike kriitiline ajaaken enda eesmärkide saavutamiseks sõjas ning seetõttu tuleb mõelda, et mis järgneb Ukraina pealetungidele. Kofman samas rõhutas, et Ukraina relvajõud on korduvalt ootusi ületanud ning Vene väed teinud sõjalise alasoorituse.

Michael Kofman on Vene-Ukraina sõja osas kommentaare andnud nii The Washington Postile kui ka The Wall Street Journalile.

2021. aasta sügisel julgeolekuanalüütiku rollis olnud Kalev Stoicescu toetus samuti Michael Kofmanile, kes hindas, et tollal toimunud Vene vägede koondumine Ukraina piiri äärde ei näi õppusena.