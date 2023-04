Seeder: valimiskampaania osutus valetamiskampaaniaks

"Aastakümneid on Reformierakond pidanud enda maksupoliitika nurgakiviks võimalikult väikest maksukoormust, sealjuures on võideldud tööjõumaksude langetamise eest. Nüüdseks on oma põhimõtted hüljatud nii tulu- kui ka käibemaksu vallas. Seda vaatamata valijatele antud lubadustele," kommenteeris Seeder.

Seedri sõnul rääkisid ainsana ausalt maksutõusuplaanidest sotisaaldemokraadid, kuid nemad lubasid lisanduva rahaga maksta kõrgeid palku ja jagada suuri toetusi. Neid aga koalitsioonileppesse sisse ei kirjutatud.

"Oma sõnumites ajavad koalitsioonierakonnad oma käitumise ootamatult tulnud rahandusministeeriumi hirmsa majandusprognoosi kraesse. Need prognoosid on läbi aastate maalinud tegelikkusest negatiivsemat pilti ja ka värske hinnang ei tulnud tegelikult valitsuses jätkavatele erakondadele üllatusena. Selle tõe lobises "Esimeses stuudios" kogemata välja ametist vabaks saav oravast rahandusminister Annely Akkermann," lausus Seeder.

Seedri sõnul astutakse Eesti demograafilist kriisi vaid süvendav samm, kui kaotatakse täiendav maksuvaba tulu laste ja abikaasa pealt ning ähvaradatakse ka riigikogus konsensuslikult vastu võetud perehüvitiste kallale minna.

"Tasub meeles pidada, et Reformierakond on läbi oma ajaloo ikka seisnud Eesti kõige jõukamate eest ja seetõttu puudutavad muudatused neid kõige vähem. Kõigil ülejäänutel, alates keskklassist, tuleb aga püksirihma pingutada. Mida vähem teenid, seda tugevamalt pihta saad," lisas Seeder.

Seeder rääkis, et eriti valusalt demonstreerivad loodava koalitsiooni erakonnad, et kuigi nad soovivad luua regionaalministeeriumi, siis regionaalpoliitikast ei jagata ööd ega mütsi. "Maapiirkonnad, kus palgad on niigi väiksed ja ainsaks liiklusvahendiks on auto, mida inimesed ei jaksa välja vahetada, on meie riiklikujulgeoleku vaatest üliolulised, kuid just sinna antakse plaanitavate maksutõusudega selgeim märk, et valitsus ei pea elu säilimist maal vajalikuks," sõnas ta.