Rail Baltic Estonia sõlmis seni suurima ehituslepingu

"See on Rail Baltic Estonia seni mahukaim leping," ütles ettevõtte tegevjuht Anvar Salomets ning lisas, et lepingu hind võib kasvada lähtuvalt indekseerimisest.

Kuna tegemist on ka insenertehniliselt keeruka objektiga, siis võitsid ka selle hanke vastava suutlikkusega ettevõtted, märkis ta.

Samas avaldas Salomets lootust, et selle lepingu maht saab veel sel aastal ületatud, kuna kokku on plaanis sel aastal hankesse saata rohkem kui 200 miljoni euro mahus Rail Balticu eri etappide ja objektide ehituslepinguid.

"Oleme sulgemas projekteerimise tsüklit ning suured hanked hakkavad välja tulema," rõhutas Salomets.

Praegu on veel uue kiirraudtee rajamisel raskuskese rajatistel nagu ökoduktid ja liiklussõlmed ning geograafiliselt keskendutakse Rapla- ja Harjumaale, siis sel aastal loodab ettevõte sõlmida ehituslepingud ka juba esimese 55 kilomeetri raudteetrassi rajamiseks.

Hangete väljakuulutamine lähtub eesmärgist, et Rail Balticu Eestit läbiv osa oleks 2030. aastaks terviklikult valmis ja kasutatav, ütles Salomets.

Raudteetrassidest on plaanis alustada Raplamaa ja Harjumaa piiril Kohila lähistel asuva umbes kümnekilomeetrise lõiguga ja Ülemiste-Soodevahe lõiguga Harjumaal. Võimalik, et ka Pärnumaal alustatakse Tootsi-Pärnu lõiguga, kuna see on tehniliselt väga keeruline, sest läbib Rääma raba, rääkis ettevõtte tegevjuht.

Salomets ütles ka, et ehitusturu osaliste huvi hangetes osaleda on väga aktiivne, kaasatud on Eesti parimad pool tosinat ettevõtet. Tema sõnul on aidanud Ülemiste terminali rajamisele kaasa see, et hange jaotati väiksemateks tükkideks, milles kolm on juba lepingus ja kolme hanked avaldatakse 2023. aasta sees.

Palju abi on olnud ka rahustavatest mehhanismidest – indekseerimine, ettemaks, mis aitavad ettevõtetel riske juhtida. "See on tellija jaoks ka hindades soodsas suunas peegeldunud," lisa Salomets.

Praegu on Rail Balticu ehitamisel hankes objekte kogusummas üle 200 miljoni euro ning kui aasta teises pooles lisanduvad põhitrassi lõigud 55 kilomeetri ulatuses, võib oodata juba "hoopis teistes mahtudes" numbreid, ütles Salomets.