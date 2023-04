Ratas: olen kõigi Keskerakonna liikmete esimees

Ratas tunnistas ERR-i ajakirjanikule, et tundis peale kõne lõppu, et see oli "väga suur au, kui kogu volikogu tõusis püsti ja plaksutas, ma olen erakonnakaaslastele väga tänulik," sõnas Ratas. "Ju see näitab, et ma olen erakonna esimehena teinud õigeid samme. See oli minu jaoks väga-väga sümpaatne ja ma olen erakonna liikmetele tänulik," lisas ta.

Ratas ütles, et laupäevane hääletus oli sisuline. "Volikogu ütles, et ta ei taha erakorralist kongressi," sõnas Ratas. Ratasele pole oluline, et volikogu ütles seda ühehäälelise enamusega. "Valik on toimunud. Keskerakonna esimehena ma töötan selle nimel, et Keskerakond on tugevaim alternatiiv Reformierakonnale. Me oleme selge opositsioonierakondade liider. Me oleme riigikogus sisse andnud juba erakorralise pensionitõusu eelnõu, et pensionid tõuseksid järgneval neljal aasta igal aastal 50 eurot, et jõuda tuhandele eurole. Seisame vastu Reformierakonna maksutõusule: käibe- ja tulumaksutõus kümme protsenti vähendab selgelt meie ostujõudu," sõnas Ratas.

Kindlasti on noored need, keda hakkab Keskerakond rohkem kõnetama tulevikus, lubas Ratas. "Keskkonna- ja loodushoiuteemad, me peame siin minema konkreetsemaks. Edasi aastakoosolekud, eile toimus Võru aastakoosolek, aga peamine töö saab toimuma riigikogus Keskerakonna fraktsioonis," rääkis Ratas.

Astmeline tulumaks on praegu eriti aktuaalne, sõnas Ratas. "Astmelise tulumaksu mõte on see, et maksab rohkem see, kes teenib rohkem. Täna Reformierakond ütleb: maksab see, kes teenib vähem või kes teenib keskmist palka. Täielik vastuolu Keskerakonnaga," sõnas Ratas.

Ratas soovib juhtida Keskerakonda nii kaua, kui erakond teda usaldab. "Minu sõnum erakonnakaaslastele oli täna selge: erakorralisel kongressil ma ei kandideeri, ma ei soovi seda lõhet erakonna sisse lüüa. Kui erakond seda soovib, siis teeme seda ilma minuta. Erakond seda ei soovinud," sõnas Ratas. "Ma olen kõigi Keskerakonna liikmete esimees," lisas ta.

Keskerakond hakkab valmistuma europarlamendi valimisteks, lisas ta. Ratas ei soostunud ütlema, kes on Keskerakonna esinumber eurovalimistel.

Keskerakonna volikogu otsustas laupäeval ülinapi häälteenamusega, et ei kutsu kokku erakorralist kongressi, kus oleks olnud päevakorras uue esimehe valimine. Vahetult enne oli Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatanud, et ei kandideeriks erakorralisel kongressil uuesti erakonna juhiks.

Volikogu hääletas 75 poolt ja 74 vastuhäälega selle poolt, et erakorralist kongressi mitte pidada. See tähendab, et Ratas jätkab Keskerakonna esimehena vähemalt 2024. aasta suveni, kui toimub erakonna korraline kongress.