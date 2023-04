Sõja 426. päev: Venemaa suunas oma tulejõu Kupjanskile Harkivi oblastis

Vene väed suunasid oma õhurünnakute raskuskeskme Harkivi oblastis asuvale Kupjanskile, ütles Ukraina relvajõudude idagrupi pressiesindaja Serhi Tšerevatõi teisipäeval. Ajalehe The Financial Times andmetel ei toetanud Euroopa Liit ega Jaapan Venemaale suunatud ekspordi täiskeeldu.

Oluline teisipäeval, 25. aprillil kell 22.46:

- NYT: USA hinnangul algab ukrainlaste vastupealetung mais;

- Putin allkirjastas ukaasi, millega saab lääne ettevõtete vara Vene riigi valdusse võtta;

- Venemaa õhurünnakus Kupjanski ajaloomuuseumile hukkus inimene;

- Lavrov: vangide vahetuse jaoks on meil USA-ga erikanal;

- Ukraina väitel kasutavad Vene relvajõudude üksused oma sihtmärkide leidmiseks Jaapani kontsernile kuuluva ettevõtte Alpine Electronics loodud mobiilirakendust;

- Ukraina kavatseb kuus linna täiesti uueks ehitada;

- ISW: Ukraina on saavutanud Kreminna lähedal marginaalset edu;

- Vene rünnakute tõttu hukkus ööpäeva jooksul kolm tsiviilisikut;

- ÜRO esitas Musta mere viljakokkuleppe muutmise ettepanekud;

- Venemaa süüdistas Ukrainat Sevastopoli ründamises mööda viljakoridori;

- FT: EL ja Jaapan ei ole Venemaale suunatud ekspordi täiskeeluks valmis;

- Ukraina presidendi kantselei määras igale uuele ründebrigaadile oma kontaktisiku, kes peaks aitama brigaadidel saada tarvilik varustus;

- Poola välisminister: uus sanktsioonidepakett tuleb maikuus;

- Poola parteijuht Kaczynski: sõda Ukrainas võib lõppeda kompromissiga;

- Briti kaitseministeerium: Vene kaotused on vähenenud kaitsesse asumise tõttu;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja 14 suurtükisüsteemi.

NYT: USA hinnangul algab ukrainlaste vastupealetung mais

USA kaitseametnike hinnangul algab kauaoodatud Ukraina vastupealetung maikuus, kirjutab New York Times.

Viidates lekkinud dokumentidele kirjutab väljaanne, et 12 Ukraina lahingbrigaadi 4000 sõduriga oleksid valmis rindele minema aprilli lõpus. Üheksa brigaadidest on koolitatud ja relvadega varustatud USA ja teiste NATO riikide poolt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et märtsis ei saanud vastupealetung alata, sest puudu oli relvadest, sealhulgas hävitajatest.

Putin allkirjastas ukaasi, millega saab lääne ettevõtete vara Vene riigi valdusse võtta

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas teisipäeval ukaasi, mille järgi saab juhul, kui Vene vara on mõnes lääneriigis üle võetud, astuda Venemaal sama sammu ning võõrriigi ettevõte vara võtta ajutiselt Vene riigi valdusse, vahendas Venemaa riigimeedia.

Tegu on Moskva vastusammuga juhtumitele, kus lääneriikides on Vene ettevõtete vara üle võetud.

Vene riigimeedia järgi on Saksa energiahiid Uniper ja soomlaste energiaettevõtte Fortum kaks ettevõtet, mille varad võetakse ajutiselt Vene võimude poolt üle.

Lavrov: vangide vahetuse jaoks on meil USA-ga erikanal

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles teisipäeval, et USA-ga vangide vahetamise jaoks on Venemaal eraldi, mitteavalik kanal, sest avalik vahetuse üle arutelu muudaks asjad keeruliseks, vahendas Reuters.

Lavrov vastas sellega küsimusele, mida või keda soovib Venemaa USA-lt vastutasuks vahistatud ajakirjaniku Evan Gershovichi või endise merejalaväelase Paul Whelani USA-le üleandmise eest.

Ukraina väitel keskendasid Vene väed oma tulejõu Harkivi oblastisse

Vene väed on suunanud oma õhurünnakute raskuskeskme Harkivi oblastis asuvale Kupjanskile, ütles Ukraina relvajõudude idagrupi pressiesindaja Serhi Tšerevatõi.

"Siin nad ei ründa (maad mööda – toim.), aga see suund on hävitamisvahendite kasutamise rekordiomanik. Päeva jooksul andis vaenlane seal 432 lööki erinevat tüüpi suurtükiväe ja mitut tüüpi raketiheitjaga, korralda 13 õhurünnakut lennukitelt ja raketirünnakuid," ütles Tšerevatõi teisipäeval riikliku telekanalis.

Ta tõi võrdluseks, et Donetski oblastis asuvas Bahmuti piirkonnas andsid okupandid viimase ööpäeva jooksul 280 suurtükilööki ja viisid läbi neli õhurünnakut.

Samal ajal hävitasid Ukraina relvajõud Tšervatõi sõnul Kupjanski suunal ööpäevaga 15 Vene sõdurit ja mitu ühikut sõjatehnikat.

"Meie kaitsejõud ei lasknud vaenlasel puhata ja andsid ka tagasilöögi. Meie löökide tulemusena hävitati 15 sissetungijat, 65 sai haavata, hävitati vastase soomustransportöör, 240-mm miinipilduja, iseliikuv suurtükk Tjulpan, tankitõrjekahur Rapira ja kolm mehitamata õhusõidukit," ütles Tšerevatõi.

Vene sõjaväelased alustasid rünnakut Kupjanski keskusele umbes kell 9.15 raketilöögiga. Linnas hävis koduloomuuseum, mille läheduses puuduvad sõjaväeobjektid. Varem tulistasid okupandid linna kaks raketti S-300. Selle tagajärjel suri naine, kelle surnukeha toodi välja koduloomuuseumi rusude alt. Veel üks inimene võib olla rusude all. Neli inimest viidi haiglasse, kuus said suhteliselt kergeid vigastusi ja keeldusid haiglaravist.

‼️The Russians shelled the centre of #Kupiansk in #Kharkiv Region with S-300s. They hit a museum. There are people under the rubble. At least five civilians are known to have been injured, the head of the Presidential Office Andriy #Yermak reported.



: Telegram / Andriy Yermak pic.twitter.com/RzVpn9V6R2 — KyivPost (@KyivPost) April 25, 2023

ISW: Ukraina on saavutanud Kreminna lähedal marginaalset edu

Ukraina relvajõud on saavutanud marginaalset edu Luhanski oblastis asuva Kreminna linna lähedal, rünnates Vene vägede logistikasõlmi, teatas sõjauuringute instituut ISW.

Täpsemalt on Ukraina vägesid saatnud väike edu Verhnokamjanski ja Bilahorivka linna lähedal.

Kreminna asub 25 kilomeetri kaugusel oblasti peamisest linnast Sjeverodonetskist.

Ukraina kavatseb kuus linna täiesti uueks ehitada

Ukraina soovib täielikult uueks ehitada kuus linna, mis on saanud Venemaa rünnakutes karmilt kannatada, ning selleks luuakse eraldi programm, ütles Ukraina peaminister Denis Šmõhal.

Nendeks kuueks linnaks on Kiievi lähedal asuvad Borodjanka ja Moštšun, Põhja-Ukrainas asuv Jahotõn, Ida-Ukrianas paiknevad Trostjanets ja Tsõrkunõ ning lõunas asuv Posad-Pokrovskje.

Linnad ehitatakse üles uute printsiipide järgi, lisas peaminister.

"See tähendab, et ei ehitata uuesti vaid maju ja hooneid, vaid kõik, süsteemse lähenemisega, uute planeeringutega ja nende asumite täieliku transformatsiooniga," lausus Šmõhal.

Peaminister lisas, et see programm on osa suuremast plaanist kiiresti Ukraiana asulad üles ehitada vaatamata sellele, et sõda veel käib.

Ukraina: Vene üksused kasutavad sihtmärkide leidmiseks Alpine'i mobiilirakendust

Ukraina väitel kasutavad Vene relvajõudude üksused oma sihtmärkide leidmiseks Jaapani kontsernile kuuluva ettevõtte Alpine Electronics loodud mobiilirakendust.

"Rünnakrühmade komandörid kasutavad nutitelefone, millel on rakendus "Alpine Quest GPS", kus on ära märgitud meie tulepositsioonide koordinaadid, rünnaku sihtmärgid ja nendeni viivad teed," ütles Ukraina vägede idagrupeeringu komandör Aleksandr Sõrskii teisipäeval.

Rakendust toodab Alpine Electronics, mis on on Jaapani elektroonikakomponentide tootja Alps Electricu tarbeelektroonika tütarettevõte, mis on spetsialiseerunud autode heli- ja navigatsioonisüsteemidele.

Vene rünnakute tõttu hukkus ööpäeva jooksul kolm tsiviilisikut

Venemaa relvajõudude rünnakute tõttu hukkus viimase ööpäeva jooksul kaks inimest Donetski oblastis ja veel üks inimene Harkivi oblastis. Lisaks sai veel 13 inimest Donetski oblastis viga.

Venemaa õigustab uues ajalooõpikus enda algatatud sõda

Uues Vene ajalooõpikus 11. klassile on eraldi peatükk, milles õigustatakse "sõjalist erioperatsiooni" Ukraina vastu ning see on koolidele saadaval 1. septembrist, teatas Meduza. Õpiku autorid on Vene presidendi abi Vladimir Medinski ja MGIMO rektor Anatoli Torkunov.

Ukraina peastaap teatas 43 Vene rünnaku tõrjumisest ööpäeva jooksul

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Ukraina tõrjus viimase ööpäeva jooksul 43 Vene vägede rünnakut kolmest suunast. Peastaabi teatel on Vene vägede peapingutus jätkuvalt Bahmut, Avdijivka ja Marinka. Kõige ägedamad lahingud toimuvad Bahmuti ja Marinka pärast. Lõmani suunal ei teinud Vene väed pealetungioperatsioone.

ÜRO esitas Musta mere viljakokkuleppe muutmise ettepanekud

ÜRO peasekretäri kantselei avaldas esmaspäeval avalduse, milles viidatakse ettepanekutele Musta mere viljakokkuleppe parandamiseks ja laiendamiseks. Teates rõhutatakse, et kokkulepet elluviiva koordinatsioonikeskuse töös on esinenud takistusi. Teate kohaselt saadeti sama ettepanekute pakett ka viljakokkuleppe ülejäänud kahele osalisele ehk Türgile ja Ukrainale.

Vene uudisteagentuuri TASS teatel on Vene välisminister Sergei Lavrov kirja kätte saanud ning Lavrovi sõnul tuleb kirja sisu veel uurida.

Hiljuti lekkinud USA salastatud valitsusdokumentidest on ilmnenud, et USA hinnangul võtab ÜRO peasekretär ÜRO-s Venemaa huve liiga palju arvesse ning on näiteks viljakokkuleppe jätkamiseks võtma enam arvesse Vene huve. Venemaal on Musta mere viljakokkuleppe osas ka varem mitmeid pretensioone olnud.

Venemaa süüdistas Ukrainat Sevastopoli ründamises mööda viljakoridori

Vene kaitseministeerium süüdistas esmaspäeval Ukrainat Sevastopoli ründamises droonidega mööda Musta mere viljakoridori. Samuti olevat mehitamata laevad saadetud Krimmi ründama ka märtsis ja aprillis Odessa vetest. Eelnevalt arutasid Musta mere viljakokkuleppe küsimust Vene välisminister Sergei Lavrov ja ÜRO peasekretär António Guterres.

Vene kaitseministeerium meenutas ka Ukraina meredroonirünnakuid 2022. aasta oktoobris, mistõttu tollal peatas Venemaa Musta mere viljakokkuleppe täitmise. Samas lepe jätkus ning Venemaa väitel andis selleks Türgi omad garantiid ja Ukraina kirjaliku lubaduse mitte kasutada humanitaarkoridori ja Ukraina sadamaid sõjategevuse läbiviimiseks Vene Föderatsiooni vastu.

Musta mere viljakokkulepe pikendamine peaks toimuma 18. mail. Musta mere viljakokkuleppe jätkamisele kutsusid pühapäeval üles ka G7 grupi riigid. Kokkuleppe abil on Ukraina eksportinud 28 miljonit kuupmeetrit vilja alates eelmise aasta juulist, meenutas Politico.

FT: EL ja Jaapan ei ole Venemaale suunatud ekspordi täiskeeluks valmis

The Financial Times kirjutas oma allikatele tuginedes, et Euroopa Liit ja Jaapan lükkasid tagasi USA ettepaneku G7 riikide grupile keelustada pea täielikult lääneriikidest Venemaale suunduv eksport. Majandusbloki ja Jaapani hinnangul ei ole selline pea täielik keeld lihtsalt võimalik.

Lehe allikate sõnul tegi USA sellise ettepaneku, kuna nad pole rahul kuidas Venemaa saab oma lähinaabrite abiga sanktsioonidest mööda minna. Kuigi USA jaoks on kaubavahetus Venemaaga nende majandusest väike osa, siis Euroopa Liit ja Jaapan on jätkuvalt Venemaaga majanduslikult seotud ja seda isegi peale sanktsioonide kehtestamist.

G7 grupi liikmed on Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada ning selle töös osaleb Euroopa Liit.

Bahmuti lahingutes hukkunud Ukraina sõduri matus Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukraina presidendi kantselei määras igale uuele ründebrigaadile kontaktisiku

Ukraina presidendi kantselei määras igale formeerimisel olevale uuele Ukraina ründebrigaadile oma kontaktisiku, et tagada neile eesolevaks pealetungiks kõik tarvilik, teatas Ukrainska Pravda. Sama lehe väitel toimus Ukraina presidendi juures aprilli alguses kohtumine, kus osales veidi üle kümne inimese presidendi kantseleist, õiguskaitseorganidest ja osalesid ka mitmed ministrid, kes olid end sõjaolukorras tõestanud. Kohalolnutele anti uute ründebrigaadide varustamisvajaduse nimekiri ning suunis, et brigaadide jaoks tuleb leida kõik vajalik ja vahet pole, et kust võib kuidas.

Poola välisminister: uus sanktsioonidepakett tuleb maikuus

Poola välisminister Zbigniew Rau ütles esmaspäeva õhtul, et uus Euroopa Liidu sanktsioonide pakett Venemaa vastu tuleb millalgi sügavas maikuus ning varem pole midagi oodata. Poola esitas sel kuul ettepaneku uuteks sanktsioonideks Venemaa vastu, mille hulka kuulub Vene naftatorusid tarnitava nafta ning Vene teemantide keeld. Euroopa Liit on siiani võtnud vastu kümme sanktsioonide paketti Venemaa vastu alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale 2022. aasta alguses.

Poola parteijuht Kaczynski: sõda Ukrainas võib lõppeda kompromissiga

Poola võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) esimees Jaroslaw Kaczynski ütles, et sõda Ukrainas võib päädida kompromissiga ning see tekitab Poolale uusi väljakutseid. Kaczynski samas ütles, et see kuidas sõda lõppeb pole veel selge ning kuigi Poola toetab Ukrainat täiel määral, siis ei sõltu kõik Poolast. Kaczynski rõhutas, et sõjapidamine Ukrainas on näidanud, et Poolal on vaja tugevat armeed, kus on adekvaatne kaudtuli ja õhutõrjesüsteemid, vahendas Poola pressiagentuur PaP.

Ukraina: Vene võimud otsisid Krimmis reidide käigus Ukraina partisane

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et Vene okupatsioonivõimud korraldasid Krimmi poolsaarel uusi läbiotsimisi, et üles leida Ukraina partisane. Läbiotsimised korraldati nende inimeste korterites, keda võimud pidasid ebalojaalseteks. Samuti olevat suurenenud tänavatel läbi viidud juhukontrollide arv. Ukraina vastupanukeskuse väitel olevat poolsaarel suurenenud rahulolematus tulenevalt Vene mobilisatsioonikampaaniast.

Briti kaitseministeerium: Vene kaotused on vähenenud kaitsesse asumise tõttu

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses rindeülevaates esile, et Vene vägede kaotused on aprillis hinnanguliselt langenud 30 protsenti võrrelduna suurte kaotustega selle aasta jaanuaris ja märtsis. Brittide hinnangul tuleneb see kaitsele minekust, kuna Vene vägede talvine pealetung ei suutnud oma eesmärke täita.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja 14 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 187770 (võrdlus eelmise päevaga + 690);

- tankid 3688 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7151 (+12);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2863 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 539 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 289 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2437 (+24);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5784 (+31);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 345 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.