Vene kaitseministeerium süüdistas esmaspäeval Ukrainat Sevastopoli ründamises meredroonidega mööda viljakoridori. Venemaal on Musta mere viljakokkuleppe osas ka varem mitmeid pretensioone olnud. ÜRO teatas, et esitas Musta mere viljakokkuleppe muutmise ettepanekud, kuid ei avaldanud nende sisu. The Financial Timesi kohaselt ei toetanud Euroopa Liit ega Jaapan Venemaale suunatud ekspordi täiskeeldu.

Oluline teisipäeval, 25. aprillil kell 6.32:

- ÜRO esitas Musta mere viljakokkuleppe muutmise ettepanekud;

- Venemaa süüdistas Ukrainat Sevastopoli ründamises mööda viljakoridori;

- FT: EL ja Jaapan ei ole Venemaale suunatud ekspordi täiskeeluks valmis;

- Ukraina presidendi kantselei määras igale uuele ründebrigaadile oma kontaktisiku, kes peaks aitama brigaadidel saada tarvilik varustus;

- Poola välisminister: uus sanktsioonidepakett tuleb maikuus;

- Poola parteijuht Kaczynski: sõda Ukrainas võib lõppeda kompromissiga.

ÜRO esitas Musta mere viljakokkuleppe muutmise ettepanekud

ÜRO peasekretäri kantselei avaldas esmaspäeval avalduse, milles viidatakse ettepanekutele Musta mere viljakokkuleppe parandamiseks ja laiendamiseks. Teates rõhutatakse, et kokkulepet elluviiva koordinatsioonikeskuse töös on esinenud takistusi. Teate kohaselt saadeti sama ettepanekute pakett ka viljakokkuleppe ülejäänud kahele osalisele ehk Türgile ja Ukrainale.

Hiljuti lekkinud USA salastatud valitsusdokumentidest on ilmnenud, et USA hinnangul võtab ÜRO peasekretär ÜRO-s Venemaa huve liiga palju arvesse ning on näiteks viljakokkuleppe jätkamiseks võtma enam arvesse Vene huve. Venemaal on Musta mere viljakokkuleppe osas ka varem mitmeid pretensioone olnud.

Venemaa süüdistas Ukrainat Sevastopoli ründamises mööda viljakoridori

Vene kaitseministeerium süüdistas esmaspäeval Ukrainat Sevastopoli ründamises droonidega mööda Musta mere viljakoridori. Samuti olevat mehitamata laevad saadetud Krimmi ründama ka märtsis ja aprillis Odessa vetest. Eelnevalt arutasid Musta mere viljakokkuleppe küsimust Vene välisminister Sergei Lavrov ja ÜRO peasekretär António Guterres.

Vene kaitseministeerium meenutas ka Ukraina meredroonirünnakuid 2022. aasta oktoobris, mistõttu tollal peatas Venemaa Musta mere viljakokkuleppe täitmise. Samas lepe jätkus ning Venemaa väitel andis selleks Türgi omad garantiid ja Ukraina kirjaliku lubaduse mitte kasutada humanitaarkoridori ja Ukraina sadamaid sõjategevuse läbiviimiseks Vene Föderatsiooni vastu.

Musta mere viljakokkulepe pikendamine peaks toimuma 18. mail. Musta mere viljakokkuleppe jätkamisele kutsusid pühapäeval üles ka G7 grupi riigid. Kokkuleppe abil on Ukraina eksportinud 28 miljonit kuupmeetrit vilja alates eelmise aasta juulist, meenutas Politico.

FT: EL ja Jaapan ei ole Venemaale suunatud ekspordi täiskeeluks valmis

The Financial Times kirjutas oma allikatele tuginedes, et Euroopa Liit ja Jaapan lükkasid tagasi USA ettepaneku G7 riikide grupile keelustada pea täielikult lääneriikidest Venemaale suunduv eksport. Majandusbloki ja Jaapani hinnangul ei ole selline pea täielik keeld lihtsalt võimalik.

Lehe allikate sõnul tegi USA sellise ettepaneku, kuna nad pole rahul kuidas Venemaa saab oma lähinaabrite abiga sanktsioonidest mööda minna. Kuigi USA jaoks on kaubavahetus Venemaaga nende majandusest väike osa, siis Euroopa Liit ja Jaapan on jätkuvalt Venemaaga majanduslikult seotud ja seda isegi peale sanktsioonide kehtestamist.

G7 grupi liikmed on Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada ning selle töös osaleb Euroopa Liit.

Ukraina presidendi kantselei määras igale uuele ründebrigaadile kontaktisiku

Ukraina presidendi kantselei määras igale formeerimisel olevale uuele Ukraina ründebrigaadile oma kontaktisiku, et tagada neile eesolevaks pealetungiks kõik tarvilik, teatas Ukrainska Pravda. Sama lehe väitel toimus Ukraina presidendi juures aprilli alguses kohtumine, kus osales veidi üle kümne inimese presidendi kantseleist, õiguskaitseorganidest ja osalesid ka mitmed ministrid, kes olid end sõjaolukorras tõestanud. Kohalolnutele anti uute ründebrigaadide varustamisvajaduse nimekiri ning suunis, et brigaadide jaoks tuleb leida kõik vajalik ja vahet pole, et kust võib kuidas.

Poola välisminister: uus sanktsioonidepakett tuleb maikuus

Poola välisminister Zbigniew Rau ütles esmaspäeva õhtul, et uus Euroopa Liidu sanktsioonide pakett Venemaa vastu tuleb millalgi sügavas maikuus ning varem pole midagi oodata. Poola esitas sel kuul ettepaneku uuteks sanktsioonideks Venemaa vastu, mille hulka kuulub Vene naftatorusid tarnitava nafta ning Vene teemantide keeld. Euroopa Liit on siiani võtnud vastu kümme sanktsioonide paketti Venemaa vastu alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale 2022. aasta alguses.

Poola parteijuht Kaczynski: sõda Ukrainas võib lõppeda kompromissiga

Poola võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) esimees Jaroslaw Kaczynski ütles, et sõda Ukrainas võib päädida kompromissiga ning see tekitab Poolale uusi väljakutseid. Kaczynski samas ütles, et see kuidas sõda lõppeb pole veel selge ning kuigi Poola toetab Ukrainat täiel määral, siis ei sõltu kõik Poolast. Kaczynski rõhutas, et sõjapidamine Ukrainas on näidanud, et Poolal on vaja tugevat armeed, kus on adekvaatne kaudtuli ja õhutõrjesüsteemid, vahendas Poola pressiteenistus PaP.

Ukraina: Vene võimud otsisid Krimmis reidide käigus Ukraina partisane

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et Vene okupatsioonivõimud korraldasid Krimmi poolsaarel uusi läbiotsimisi, et üles leida Ukraina partisane. Läbiotsimised korraldati nende inimeste korterites, keda võimud pidasid ebalojaalseteks. Samuti olevat suurenenud tänavatel läbi viidud juhukontrollide arv. Ukraina vastupanukeskuse väitel olevat poolsaarel suurenenud rahulolematus tulenevalt Vene mobilisatsioonikampaaniast.