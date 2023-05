Zelenski hinnangul tuleks Putini üle kohtupidamiseks luua erikohus Haagis

Zelenski tuletas oma kõnes meelde teise maailmasõja järgset Nürnbergi sõjakuritegude kohut, kus Natsi-Saksamaa juhid teise maailmasõja alustamise ja selle ajal korda saadetud kuritegude eest süüdi mõisteti.

"Loomulikult tahaksime siin näha üht teist Vladimirit, siin Haagis. Seda, kes väärib oma kuritegude eest karistust. Just siin, rahvusvahelise õiguse pealinnas," ütles Zelenski.

Tema sõnul on 35 riiki juba avaldanud toetust tribunali loomisele kohtumõistmiseks Vladimir Putini üle.

Zelenski pani Hollandis lääneriikidele ka südamele, et relvasaadetised Kiievisse oleks kiired, sest ainult nii on võimalik võita Venemaa invasiooni.

"F-16 lennukeist võime me lõpmatult rääkida, kuid me saame aru, et algatuseks on vaja väljaõpet, mis on võimalik ainult riikides, kus on selleks õppelennuväljad ja kellel endal on F-16 lennukid," rääkis Ukraina president.

Zelenski sõnul tunneb Ukraina end juba de facto NATO liige olevat, kuid loodab kaitseorganisatsiooniga pärast sõda ka de jure liituda.

"Igatahes oleme me realistid. Me teame, et sõja ajal me NATO-sse ei pääse, kuid juba sõja ajal tahame me saada väga selge sõnumi, et pärast sõda meid NATO-sse võetakse," sõnas ta.

Hollandi peaministri sõnul võib Ukraina edaspidigi Hollandi abile loota. Ka Belgia abi ei kao kuhugi, kinnitas Zelenskile Belgia peaminister Alexander de Croo.

"Sõja algusest peale on Belgia konfiskeerinud rohkem kui 180 miljardi euro eest Venemaa Keskpanga varasid. Nüüd uurime, kuidas me saame neid Venemaa varasid täies ulatuses ära kasutada Ukraina sõjapingutuste toetamiseks, samuti Ukraina ülesehitustöö toetamiseks," ütles de Croo.

Zelenski sõnul on Ukrainal põhjust uskuda sõja võitu, sest Ukraina sõdurid ei näe enam lahinguväljal tugevat vastast ning ukrainlased ei näe enam Venemaal tugevat kodanikuühiskonda, mis tõsimeeli sõda toetaks.