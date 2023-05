Riisalo: maksumuudatused halvendavad pensionäride olukorda

Riisalo tõi välja, et maksuseaduste muutmise seaduse eelnõud on saadetud ühtse kirjana ja see planeeritakse teha ühtse komplektina, kuigi selles sisalduvad eelnõud on erinevad ja eristatavad ning eelnõude seletuskirjades puudub ühtne vaade.

"See tähendab, et ei ole vaadatud, millistel detsiilidel muudatustest kokkuvõtlikult kulud kasvavad kiiremini kui tulud või kellel tulud on suuremad kui kulud."

Riisalo märkis, et tulumaksuseaduse seletuskirja järgi on 1. kuni 6. detsiili aastane tulumaksu rahaline võit kuni 100 eurot aastas (kahel esimesel detsiilil 0 eurot), aga nende kohta ei ole käibemaksu muudatuste juures käsitletud rahalist kulu, mis võib olla suurem kui tulumaksumuudatuste rahaline tulu.

"Seega käibemaksumäära suurendamine ja ühtse tulumaksuvaba summa loomine võib luua olukorra, kus suhteliselt suuremat koormat kannavad madalama sissetulekuga inimesed. See mõju oleks vastupidine tulumaksuseaduse seletuskirjas tulumaksuvabastuste kaotamise selgitustele,

mille kohaselt "[s]oodustuste kaotamine seevastu aitab tasandada nende

ebaühtlasest jaotusest tulenevat ebaõiglust".

"Pensionäride olukord halveneb võrreldes teiste sissetuleku-gruppidega, sest nad kulutavad suurema protsendi oma sissetulekust käibemaksule."

Eraldi murekoht on Riisalo sõnul pensionäridega, kelle keskmine pension on tulumaksuvaba ja seega nende tulud tulumaksumuudatustega ei suurene, aga kulud käibemaksumäära kahe protsendipunktilise kasvuga suurenevad.

"Seega pensionäride rahaline heaolu nendest muudatuste tulemusena ei parane. Lisaks halveneb pensionäride olukord võrreldes teiste sissetulekugruppidega, sest nagu ka seletuskirjas on kirjas, siis käibemaks on regressiivse mõjuga maks – madalama sissetulekuga grupid kulutavad suurema protsendi oma sissetulekust käibemaksule," lisas Riisalo.

Teine probleemkoht on Riisalo sõnul seotud seaduste kehtima hakkamisega – käibemaksumäära tõstetakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist, aga tulumaksusüsteemi muudatused jõustuvad aasta hiljem ehk 1. jaanuar 2025.

"Sellist erisust ei ole seletuskirjade mõjudes käsitletud ning seletuskirjad vajavad selles vaates täiendamist.," leidis sotsiaalkaitseminister Riisalo.

Valitsus, kuhu kuulub ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kiitis esmaspäevasel istungil heaks ja saatis riigikokku maksumuudatuste kobareelnõu, millega tõusevad muu hulgas nii käibemaks kui ka tulumaks ning kaob majutusasutuste soodsam käibemaksumäär.