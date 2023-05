Uute autode hind on aastaga kasvanud, kuid kasutatud autode hind on paigal

Nordautos, kus müüakse vähekasutatud, aga ka uusi sõiduautosid, oli müük esimeses kvartalis tagasihoidlik.

"Ikkagi vähem. See, mis vahepeal toimus ostuautodes, et nõudlus oli kordades suurem, on stabiliseerunud. Mõnevõrra on huvi väiksem. Tänane olukord, ka kus räägitakse automaksust, kõigest sellest, on ikkagi pannud inimesi ootele," ütles Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Uute autode defitsiit tekitas eelmisel aastal olukorra, kus kasutatud auto sai müüa uue auto hinnaga. Lõpuks tekkis ka kasutatud sõidukite põud ja nende hind tõusis kuni 25 protsenti. Nüüd on uute autode hind uuesti eest ära läinud.

"Uued vaikselt ikka kerkivad ja kasutatud on stabiliseerunud, enam ei ole kerkimas. Aga selles mõttes langust, nagu siin osad arvavad ja loodavad, ka ikkagi näha ei ole. Pigem müügihind on jäänud samale tasemele," ütles Ärmpalu.

Topauto müügijuht Janek Eskor ütles, et uued autod on olenevalt margist läinud keskmiselt viis kuni 15 protsenti kallimaks. Aprillis kasvas automüük ettevõttes koguni 17 protsenti, kuid paljuski tõid selle eelmise aasta müügilepingud.

Ka Eskori hinnangul pole kasutatud autod veel odavamaks läinud.

"Võib-olla turul midagi võib toimuda, kui uute sõidukite tootmine läheb veel suuremaks mahult ja tekib nende üleküllus ja tekivad suured laovarud. Siis kindlasti võib tulla hinnasurve ja see võib kaasa tuua nii uutes sõidukites mingeid soodustusi kui kasutatutes. Aga seda me tegelikult ette ei suuda prognoosida, sest ka täna me näeme, et osade mudelitega samamoodi tarned on väga pikad," rääkis Eskor.

Automüügi ettevõtete liidu andmetel müüdi uusi autosid nii nelja kuuga kui ka aprillis kaheksa protsenti enam kui mullu samal perioodil.

"Hästi populaarseks on muutnud n-ö vähekasutaud autode osakaal ja nende hinnad sõltuvalt mudelist on täpselt niimoodi, et mõnel mudelil on see odavamaks läinud, mõned, mis on tarbijal rohkem populaarsemad, seal on natuke hind tõusnud. Aga kindlasti, kus kasutaud autode hind on langenud, on juba sellised, mis on kümme aastat ja vanemad sõidukid," selgitas liidu tegevjuht Meelis Telliskivi.