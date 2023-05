Gruusia president: Vene viisavabadus grusiinidele on provokatsioon

Gruusia president Salome Zurabišvili nimetas provokatsiooniks Venemaa otsust anda grusiinidele viisavabadus. Samamoodi kritiseeris Zurabišvili ka viimase kolme aasta jooksul kehtinud lennukeelu lõpetamist Venemaa poolt.

Gruusia presidendi sõnul on täiesti vastuvõetamatu jätkata Venemaaga lennuühendust kui Vene väed sõdivad Ukraina vastu ning okupeerivad osa Gruusia territooriumist.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!