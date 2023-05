Vanematekogus lahendust ei leitud ja obstruktsioon riigikogus jätkub

"Neljapäevane riigikogu vanematekogu oli üsna kurvakstegev. Koalitsioon on võtnud nõuks olukorda ja õhustikku eskaleerida ega teeskle isegi, nagu neil oleks mingi soov lahendust leida," märkis EKRE esimees Martin Helme.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles ERR-ile, et mingit konkreetset edasiminekut läbirääkimistes ei toimunud.

"Ainus väike võit nendel päevadel on see, et maksupakett, nagu opositsioon soovis, on lahku löödud, aga see on ka miinimum, mis koalitsioonil teha oli. Aga see, mis puudutab perehüvitisi ja seda, kuidas edasi minna, loobuda obstruktsioonist ja jõuda sisuliste tegevusteni, see pall on endiselt selgelt koalitsiooni käes," lausus Sibul

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles ERR-ile, et suurim takistus on endiselt võimuliidu soovimatus peretoetuste eelnõu muuta. Kõik kolm opositsioonierakonda nõuavad seda endiselt ühiselt, lisas ta.

"Kui räägime peretoetuste eelnõust, siis on opositsioon väga ühtne ja selge – neid samu lasterikka pere toetusi, mid vahetult enne valimisi tõsteti, ei saa minna pärast valimisi esimese asjana langetama," lausus ta.

"Koalitsioon oli meie tugevast vastaseisust teadlik juba enne, aga kahjuks nad ei ole ühtki muudatust valmis eelnõus tegema, rääkimata selle tagasivõtmisest, et rahulikku debatti pidada," lisas Kiik.

Helme sõnul ei saa pidada ka maksueelnõu neljaks jagamist koalitsioonipoolse suureks vastutulekuks.

"Avalikkusele esitletakse maksukobara neljaks löömist kui mingit suurt sisulist järeleandmist, mida see pole. See, et eelnõusid ei seota puntrasse on hea õigusloome praktika ja endastmõistetavus, valitsuse otsus oli lihtsalt elementaarse korrektsuse tasemele tulek," lausus ta.

Helme märkis, et koalitsioonierakonnad lükkasid jäigalt tagasi opositsiooni ettepaneku, et järgmise nädala riigikogu päevakorras võiks kõik need eelnõud, mis tüli ei tekita, panna ettepoole peretoetuste vähendamise eelnõust.

"Sellisel juhul saaks muud eelnõud ära menetleda ja vastasseisu tekitavad eelnõud võiks püüda läbirääkimistel mingi kompromissi suunas liigutada. Ei oldud nõus. Eks ikka selleks, et saaks käia ringi ja kurta, et kogu riigikogu töö seisab. Nagu näeme, komisjonides liigub küll ülehelikiirusel. Aga suures saalis seisab kõik selle pärast, et koalitsioon on nii valinud, mitte selle pärast, et muud moodi ei saa," ütles Helme.

Helme sõnul ei saa kaasa minna ka koalitsiooni sooviga muuta riigikogu kodukorda, et vältida tulevikus sarnaseid obstruktsioone.

"Sisuliselt nõutakse meie käes olevate takistusvahendite täielikku loovutamist, et reformikad saaks oma käsilastega segamatult valitseda. Miks peaks sellega nõus olema, ei oska keegi täpselt vastata. Miks peaks sellega nõus olema olukorras, kus meile ei pakuta vastu mitte kõige väiksematki järeleandmist koalitsioonist on veelgi keerulisem vastata," nentis ta.

Opositsioon on terve selle nädala suutnud takistada riigikogu nädala päevakava kinnitamist ja seega pole riigikogu saanud teha oma tavapärast tööd. Valitsus tegi neljapäeval otsuse, et lahutada maksumuudatuste eelnõu neljaks eelnõuks, tulles nii vastu opositsiooni ühele nõudmisele.