Soe ja päikeseline ilm püsib uue nädalani

Soe ja päikseline kevadilm püsib Eestis uue nädala alguseni, mil võib kohati sadada hoovihma. Reedel on sooja oodata 17 kuni 22 kraadi.

Põhjamaades ja Ida-Euroopas tingis neljapäeval päikselist ja sajuta ilma Baltikumi kohal olev kõrgrõhuala. Vaid Norras oli veidi pilvisem ning mõnel pool sadas ka vihma. Samas Kesk-Euroopas laiutas madalrõhuala, mistõttu oli päev mitme pool udune ja vihmane.

Reedel on Baltimaade ja Läänemere kohal kõrgrõhuala, mis toob meile selge ja sajuta ilma. Öösel võib mõnel pool maapinna lähedal temperatuur veel siiski miinuspoolele langeda, kuid päeval tõuseb paiguti üle 20 kraadigi. Kõrgrõhkkonna mõjusfääris püsime ka laupäeval ehk soe ja päikeseline kevadilm jätkub.

Öö vastu reedet on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub tasane muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, kuid maapinna lähedal võib paiguti veel -1 kraadini langeda.

Ka reede hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul ning sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s ning õhutemperatuur tõuseb kohati lausa suvistesse kõrgustesse. Plusskraade on termomeetril 17 kuni 22, veidi jahedam on rannikul, kus paiguti võib jääda 12 kraadi juurde.

Nädalavahetus tuleb vähese, uus nädal vahelduva pilvisusega. Sajuta ilm jätkub meil esmaspäevani, kuid teisipäeval võib siin-seal kohati hoovihma sadada. Kui ööl vastu laupäeva on sooja keskmiselt 5, siis ööl vastu teisipäeva juba 9 kraadi. Päeval tõuseb termomeetrinäit julgelt 20 kraadi juurde, näidates laupäeval keskmiselt 19, pühapäeval 20 ning uue nädala alguses juba 22 kraadi.