Dnipropetrovski oblasti politsei vahistas Slava Ukraini kohta infot andnud mehe

MTÜ Slava Ukraina nõukogu liige Ilmar Raag kinnitas ERR-ile, et Dnipropetrovski oblasti politsei vahistas Oleksandr Tšernovi, kes on andnud nõukogu liikmetele infot organisatsiooni tegevuses toimunud kahtlaste tehingute kohta.

"Võin kinnitada, et Oleksandr Tšernov oli üks esimesi, kes Ukrainast andis meile informatsiooni ja koos dokumentidega IC Constructioni ja Hennadi Vaskivi kohta," ütles Raag ERR-ile saadetud kirjalikus lühikommentaaris.

Raag lisas hiljem, et sai Tšernovi sõpradelt info, et kohus otsustas määrata Tšernovile koduse aresti juurdluse ajaks.

Tšernov: mind soovitakse eemaldada, mu elu on ohus

Ukraina rahvusringhäälingu abil ERR-ini jõudnud kohtumaterjalidest selgub, et Tšernovi süüdistatakse laskemoona ebaseadusliku omamise eest. Reedel otsisid julgeolekuametnikud läbi Tšernovi auto, kust väidetavalt leiti tankitõrjegranaat RPG-26.

Tšernovi advokaat Vadim Maltsev ütles kohtus eelistungil, et Tšernovil pole tema juurest leituga mingit seost ning et selle uurimisega üritatakse takistada teiste kriminaalmenetluste läbiviimist.

Tšernov ise ütles, et ta ei oma ühtki RPG-d ning tal pole olnud mingit kavatsust osta või müüa laskemoona. "Ma usun, et see (uurimine) on seotud mu eelneva tööga. Seda tehakse nii, et mind eemaldada ning takistada mul andmast informatsiooni, mis mul on (Slava Ukraini) fondi omanike, nii Ukraina kui Eesti, kohta. Ma ei pannud (RPG-d) autosse, ma pole seda näinud. Ma pole seda ostnud. Mul pole relvadele mingit ligipääsu. Ma olen kindel, et mu elu on ohus," lausus ta.

Tšernovi sõnul esitas ta lahkumisavalduse Vaskivi ettevõttest 27. märtsil ja ta lasti lahti järgmisel päeval. "Pärast seda hakkas mind otsima sõjaväeohvitser," lausus ta.

Tšernov kohtus enda sõnul 17. ja 18. märtsil Lvivis kahe korrakaitseametnikuga, kellele ta rääkis kõik, mida Slava Ukraini tehingute kohta teadis. "Ma ütlesin neile ka, et mu elu on ohus. Nad lubasid, et võtavad minuga ühendust. Aga nad ei võtnud," lausus Tšernov.

Oleksandr Tšernovi kohtuasja eelistung. Autor/allikas: Ukraina rahvusringhääling

Raag: Tšernov on kui tõestus, et kõik ukrainlased ei ole korruptandid

Vaskiv on endine Lvivi aselinnapea, kes võttis sinna tööle ka Tšernovi. Pärast Vaskivi lahkumist Lvivi linnavalitsusest lõi ta ettevõtte IC Construction, kuhu palkas tööle Tšernovi. Samas töötas Tšernov ka Vaskivi loodud heategevusfondis All for Victory, mis on Slava Ukrainia partner Ukrainas. Kui sügisel olevat Vaskiv viinud kõik abiprojektid IC Constructioni alla, siis olevat Tšernov keeldunud Vaskivi skeemides osalemast, kuid jätkas Raagi sõnul tööd logistika alal IC Constructioni palgal, kuid samal ajal andis oma Eesti partneritele informatsiooni IC Constructioni tegevuse kohta, teatas Delfi laupäeval.

Tšernov ütles kohtus et talle pakuti jätkamise eest korterit ja lisaraha teatud projektide eest, kuid ta keeldus.

Raagi sõnul valmistus Tšernov Eestisse sõitma, et siinsetele uurimisasutustele, mis on Slava Ukraini suhtes menetlust alustanud, toimunust rääkida.

"Ta on kui tõestus, et kõik ukrainlased ei ole korruptandid ja eelkõige võitlevad ukrainlased ise nendega, kes Ukrainale mõeldud toetust tahavad muuta omakasuks," lisas Raag.

"Antud juhtumi kohta Palvogradis ei ole mul otseinformatsiooni, kuid kõik näeb välja väga ebaloogiline," märkis Raag oma kommentaaris ERR-ile.

Riigiprokuratuur alustas 9. mail kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Seejärel kutsus MTÜ nõukogu organisatsiooni tegevjuhi, riigikogu liikme Johanna-Maria Lehtme juhatusest tagasi.