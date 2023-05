Tallinn kaalub liikluskaose ohjeldamiseks reguleerijate kasutamist

Mitme samaaegse suure teeremondi tõttu kaootiliseks muutunud Tallinna kesklinna liiklust saab mõnevõrra rahustada liiklusreguleerijatega, kui nad paigutada olulisematele ristmikele, möönis Svet.

Linn kasutas reguleerijaid 9. mail, mil lisaks remondis tänavatele olid kinni ka Filtri tee ja Odra tänav, ning praegu kaalutakse nende ristmikele paigutamist.

"Praegu on meil loodud võimalus, et võtame liiklusreguleerijad mitte mupost, vaid erafirmadest ja saadame nad ristmikele, kui me näeme, et see aitab olukorda drastiliselt parandada. Ütleme ausalt – liiklusreguleerijad ei ole mingi kuldvõtmeke, aga teatud kohtades nad saavad aidata natuke parandada olukorda," ütles abilinnapea.

Sveti sõnul peab ummikute tekkimise juba ennetavalt lahendama, kuid otsustama peab, kas tööle jäävad ka foorid, või hakkavad ristmikel tööle vaid reguleerijad.

"Küsimus on, kas see saab olema liiklusreguleerija ja töötav foor või foor on välja lülitatud ja liiklusreguleerija teeb oma tööd. Küsimus on, kas me lülitame kõik foorid välja ja paneme liiklusreguleerijad, kas lülitame osa foore välja," lausus ta.

Sveti sõnul oodatakse ära, kui esmaspäeva õhtul läheb kinni osa Liivalaia tänavast, jälgitakse olukorda ning otsustatakse, kas ja kus on reguleerijaid vaja.

Liivalaias enamus ajast sõidetav 2+2 rada

Sveti sõnul on Liiivalaia tänava puhul sõna "sulgemine" kasutamine ilmselge liialdus, sest sõidetavaks peab jääma 2+2 rada ehk kaks rada mõlemas suunas.

"Oluline on ka see, et saavutasime kokkuleppe, et tööd, mis pidid kestma oktoobrini, lõppevad enne kooliaja algust ehk augusti lõpus. Meil säilivad ülekäigurajad, ühistranspordiliiklus," lausus Svet.

Samas tuleb liiklejatel arvestada, et töödega seoses läheb samas piirkonnas kinni osa Lastekodu tänavast, lõik Liivalaia tänava ja Keskturu vahel muutub ühesuunaliseks.

Luuakse ajutiste läbipääsude standardid

Sveti sõnul teeb linn tee-ehituste üle järelevalvet "nii ühes kui ka teises kohas", kuid probleemiks on see, et pole üldist standardit, mille järgi peaksid ehitusfirmad looma läbipääsud jalakäijatele ja jalgratturitele.

"Mõni ehitaja teeb korraliku kahemeetrise läbipääsu, kus on jalakäija kaitseks aiad, üleminekud kummimattidega. Mõni ehitaja arvab, et freespurust piisab. Minu sõnum on, et ei piisa ja me kirjutame sel suvel lahti ka standardid, kuidas täpsemalt peaks jalakäija ja jalgratturi seisukohalt see ajutine liikluskorraldus välja nägema. Seni lahendame olukordi juhtumipõhiselt," ütles Svet.

Liiklusjärelevalvet nii linna enda kui erasektori ehitusobjektide üle teeb mupo, lisas Svet.