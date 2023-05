Korea vabariik annab Ukrainale 130 miljoni dollari väärtuses finantsabi. USA valitsusallikad kinnitasid, et Vene rünnakus kahjustada saanud Patriot remonditakse tõenäoliselt Ukrainas. Samas peaks USA-l olema ses osas selgem pilt lähipäevil. USA hinnangul on Vene raketirünnakud mõeldud Ukraina vastupealetungi edasilükkamiseks ning Vene raketiinventari vähenemine võib Ukrainale kasulikuks osutuda.

Oluline 17. mail kell 8.31:

- Ukraina väitel on Venemaa kaotanud sõjas rohkem kui 200 000 sõdurit;

- Ukraina peastaap: eilses rünnakus tulistati alla 25 Vene raketti 31-st;

- Venemaa ründas öösel rakettidega Mõkolajivit;

- Lõuna-Korea annab Ukrainale 130 miljoni eest finantsabi;

- Vene rünnakus kahjustada saanud Patriot remonditakse tõenäoliselt Ukrainas;

- USA hinnangul on Vene raketirünnakud mõeldud Ukraina vastupealetungi alguse edasilükkamiseks;

- Belgia on valmis osalema Ukraina F-16 pilootide väljaõppes, kuid ei soovi enda lennukeid Ukrainale anda.

Ukraina väitel on Venemaa kaotanud sõjas rohkem kui 200 000 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 200590 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 3771 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 7365 (+17);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3166 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 559 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 318 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2748 (+16);

- tiibraketid 982 (+9);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6067 (+19);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 417 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina kaitseministeerium teatas eraldiseisvalt Twitteri kaudu, et iga tapetud Vene sõdur tähendab, et on päästetud lapse, naise, vanuri või Ukraina sõduri elu.

Hiljuti lekkinud Pentagoni luurehinnangu kohaselt Vene ja Ukraina relvajõud kahe peale kokku kaotanud sõjas 354 000 sõdurit, millest kuni 223 000 on Vene sõjakaotused ja Ukraina kaotused kuni 131 000 sõdurit. Kaotuste hulka arvestatakse nii viga saanud kui ka lahingute käigus kadunuks jäänud ja hukkunud sõdurid. Vene sõduritest on selle lekke kohaselt hukkunud ligikaudu 35 000 kuni 43 000 sõdurit ning Ukraina sõduritest on hukkunud 15 500 kuni 17 500 sõdurit. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Vene väed tõendatult kaotanud üle 10 000 ühiku sõjatehnikat, mille hulka kuuluvad nii hävinud, vastase kätte langenud kui ka kahjustada saanud masinad. Ainuüksi tanke on Vene väed Oryxi hinnangul kaotanud pea 2000. Ukraina on samas Oryxi andmetel kaotanud 3375 ühikut sõjatehnikat, sh 500 tanki. Oryxi blogis kaotuste nimekirja lisatakse ainult need Vene ja Ukraina kaotused, mille kohta on olemas pildiline tõend kas konkreetse tehnikaühiku hävimisest, kahjustada saamisest või vastase kätte langemisest.

Ukraina peastaap täpsustas: eilses rünnakus tulistati alla 25 Vene raketti 31-st

Ukraina peastaap täpsustas oma hommikuses rindeülevaates ka eilse Vene raketirünnaku rakettide arvu, väites, et kokku tulistati Ukraina pihta 31 Vene raketti, sh kaks S-300 õhutõrjeraketti Konstõantõnivkas asuva tsiviiltaristu pihta ning kaks Kalibr raketti Mõkolajivi tsiviiltaristu pihta.

Eilses raketirünnakus kasutati kuut Kinžali hüpersoonilist raketti, 13 Kalibr tiibraketti (millest kaks plahvatas õhus) ning 10 maalt lastavat raketti (S-400 raketid ja Iskander-M raketid). Nendest rakettidest 25 suutis Ukraina õhutõrje hävitada.

Viimase ööpäeva jooksul toimus Ukraina peastaabi sõnul 55 lahingut. Vene vägede põhiline jõupingutus on Lõmani, Bahmuti ja Avidijivka suunal ning viimases kahes piirkonnas on praegu lahingud kõige ägedamad.

Venemaa ründas öösel rakettidega Mõkolajivit

Mõkolajivi oblasti kuberner Vitali Kim teatas, et Vene raketirünnakus Mõkolajivi pihta hävis kohalik kaubanduskeskus ja üks autodeesindus. Lisaks sai viga üks tööstusobjekt. Praegu on teadaolevalt üks inimene saanud viga.

Lõuna-Korea annab Ukrainale 130 miljoni eest finantsabi

Lõuna-Korea allkirjastas Ukrainaga kokkuleppe, mille kohaselt annab Korea Vabariik Ukrainale 130 miljoni dollari väärtuses finantsabi, mille hulgas on nii otsesest finantsabi kui ka abilaene. Abipaketist teatati päev peale Ukraina esileedi Olena Zelenska visiiti Lõuna-Koreasse.

Allkirjastamisel Seoulis osalesid Korea Vabariigi rahandusminister Choo Kyung-ho ja Ukraina majandusminister Julia Svõrõdenko, vahendas Reuters.

Lõuna-Korea samas Ukrainale surmavat relvastust ei soovi anda, viidates suhetele Venemaaga. Samas on Korea Vabariigi president Yoon Suk Yeol varem öelnud, et Lõuna-Korea ei pruugi piirduda humanitaar- ja finantsabiga kui Ukraina tsiviilisikud satuvad suurema rünnaku alla või kui tekib olukord, millele rahvusvaheline olukord peab reageerima.

Vene rünnakus kahjustada saanud Patriot remonditakse tõenäoliselt Ukrainas

USA valitsusallikad kinnitasid Reutersile, et Washington ja Kiiev on juba kõnelustes, et kuidas Vene rünnakus kahjustada saanud Patriot õhutõrjesüsteemi remontida ning tõenäoliselt ei pea Patrioti Ukraina pinnalt eemaldama. Samas kinnitas üks ametnik, et USA-l on olukorras lähipäevil parem arusaam.

Patrioti peetakse üheks kõige moodsamaks USA õhutõrjesüsteemiks, mida saab kasutada nii lennukite, tiibrakettide kui ka ballistiliste rakettide vastu. Patrioti kompleks on modulaarne ehk see koosneb mitmest osast, mis paiknevad õhukaitse tagamiseks füüsiliselt eri kohtades.

Venemaa teatas teisipäeval, et hävitasid Kinžali hüpersooniise raketiga USA päritolu Patriot õhutõrjesüsteemi. Ukraina teatas sama, et tulistas kõik Vene raketid alla.

Vene raketirünnakud on mõeldud Ukraina vastupealetungi edasilükkamiseks

CNN-ga suhelnud USA valitsusallikate sõnul tahtis Venemaa paljude rakettide korraga kasutamisega Ukraina õhutõrjesüsteemid üle koormata. See omakorda võib olla mõeldud lükkama Ukraina vastupealetungi edasi. Samas võivad sellised rünnakud ühe USA valitsusametniku sõnul töötada Ukraina kasuks, kuna Venemaa peab ära kasutama on piiratud mahus täppisrelvi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles eelmisel nädalal, et Ukraina vajab vastupealetungi alustamiseks veel veidi aega.

Belgia on valmis osalema Ukraina F-16 pilootide väljaõppes

Belgia peaminister Alexander De Croo kinnitas, et Belgia on üks riik mitmest, mis on valmis õpetama välja Ukraina F-16 piloote. Seda olevat De Croo sõnul arutatud eelmisel kuul Haagi kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas Belgia flaami leht De Morgen. Samas ei soovi Belgia enda F-16 lennukeid Ukrainale anda, kuna Belgial on neid piiratud koguses. Belgia õhuvägi on USA päritolu F-16 hävituslennukeid kasutanud alates 1970ndate lõpust.

Belgia lennukid osalevad ka Beneluxi riikide ning Balti riikide õhuturbes. Belgia kavatseb enda F-16 lennukid lähiaastatel asendada USA päritolu F-35 varghävitajatega.

De Morgen juhtis tähelepanu, et Hollandis ja Taanis on õhuväe olukord teine ning Madalmaade õhuvägi on kasutab F-35 hävituslennukeid alates 2019. aastast ning neil on kasutuses ka veel 24 F-16 lennukit, mille saaks anda Ukrainale. Hollandi peaminister Mark Rutte on öelnud varem, et neil ei ole relvaabi kategoorias ühtegi tabu.

Taani õhuvägi on samuti asendamas oma F-16 lennukeid F-35 varghävitajatega. Taanlased tahavad oma 43 F-16 hävituslennuki osas suveks otsuse ära teha.

Blinken ei välistanud Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks

USA välisminister Antony Blinken ei välistanud (algses sõnastuses "never say never") USA senatis Hiina arutelul, et Ameerika Ühendriigid võivad kuulutada Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks. USA välisministeerium haldab ametlikku terrorismi riiklike toetajate nimekirja, kuhu lisatud riikide suhtes on kehtestatud erisanktsioonid.

Bideni administratsioon on varem korduvalt keeldunud lisamast Venemaad sellesse nimekirja.