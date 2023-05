Zelenski läks G7 kohtumisele suuremat toetust küsima

Ukraina president Volodõmõr Zelenski võtab osa maailma rikkaimate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisest Hiroshimas. Varem teatati, et Zelenski osaleb vaid videosilla vahendusel. Zelenski räägib läbi suurema sõjalise toetuse saamiseks, kõne all on ka USA äsjane otsus mitte takistada Ukrainale F-16 hävitajate andmist.

Kõigest viie päeva eest Ühendkuningriigis Zelenskiga kohtunud peaminister Rishi Sunak rõõmustas ootamatu taaskohtumise üle väga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Zelenski ise rõõmustas kõige rohkem muidugi USA otsuse üle Ukrainale F-16 hävitajaid lubada. Kuivõrd USA on selle hävitajatüübi tootja, ei saa ükski riik Ukrainale neid hävitajaid ilma USA loata anda.

"Me rääkisime väga palju tulevasest hävitajatekoalitsioonist ja tahan tänada teid ja kõiki teie partnereid selle otsuse eest, treeningmissioonide eest, see on tõesti-tõesti, väga-väga tähtis," lausus Zelenski.

Seni pole küll ükski riik ka veel teatanud kavatsusest tegelikult Ukrainale F-16 hävitajaid anda. USA presidendi Joe Bideni sõnul polegi mõtet arvestada seda tüüpi hävitajatega Ukraina vasturünnaku ajal, vaid pigem kaugemas tulevikus.

Vasturünnak peaks algama õige pea ning selleks ajaks ei jõuta isegi neile hävitajaile lendureid välja koolitada. Ekspertide sõnul ootab USA Euroopa partnereilt järjest rohkem, et need nii hävitajatega kui ka muu sõjatehnikaga Ukrainat ise varustaksid ning mõistaksid ka USA muret Hiina kasvava agressiivsuse pärast ja vajadust sellele vastamiseks valmis olla.

"Meie maailma tulevik kirjutatakse siin, India-Vaikse ookeani piirkonnas ja üheskoos suudame me kindlustada, et tulevik pakub rohkem võimalusi, edu ja stabiilsust kui miski muu," sõnas Biden.

Zelenski jääb Hiroshimasse rikaste tööstusriikide seitsmiku kohtumise lõpuni, seega võib sealt laupäeval ja pühapäeval Ukrainale antava abi ning ka poliitilise toetuse kohta veel mõnigi uudis tulla. Näiteks tahab Zelenski Hiroshimas veenda India peaministrit Narendra Modit ühinema Ukraina rahuplaaniga, mis näeb ette Vene vägede täieliku lahkumise.