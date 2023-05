Ukraina piiri ääres paikneva Vene Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on enamik oblasti piirialade elanikest pagenud ning oblastivalitsus on vajadusel valmis aitama inimesi transpordiga. Belgorodi linnas sattus droonirünnaku alla FSB hoone. Ukraina sõdurid kinnitasid The Kyiv Independentile, et Bahmuti linn on langenud Vene vägede kätte.

Oluline teisipäeval, 23. mail kell 13.08:

- Ukrainaga seotud üksused on jätkuvalt Belgorodi oblasti territooriumil;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Vuhledaris Ukraina sõduritega;

- Venemaa teatel jätkub Belgorodis "terrorivastane operatsioon" ning piirkonnast lahkunud inimestel ei soovitata koju naasta;

- Belgorodi oblasti üheksa asula elanikud on Vene võimude poolt evakueeritud;

- Belgorodi linnas sattus droonirünnaku alla FSB hoone;

- USA hinnangul jõuavad F-16 lennukid Ukrainasse parimal juhul alles mitme kuu pärast;

- USA väitel püüab Wagner osta sõjatehnikat salaja läbi Mali;

- Ukraina sõdurid kinnitasid, et Bahmut on langenud aga lahingud jätkuvad;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 40 suurtükisüsteemi, 34 drooni ja 480 sõdurit.

Ukrainaga seotud üksused on jätkuvalt Belgorodi oblasti territooriumil

Esmaspäeval Vene Belgorodi oblastisse tunginud Ukrainaga seotud üksused on jätkuvalt sealse oblasti territooriumil, kirjutas The Moscow Times. Esmaspäeval teatasid Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion, et on tunginud Belgorodi. Vene allikate sõnul sisenesid Ukrainaga seotud nö partisanid Vene territooriumile kahe tanki ja mitme lahingumasinaga.

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on oblastit vähemalt 15 korda pommitatud. Gladkovi väitel on oblastisse tunginud sabotööride tõttu saanud viga 12 inimest.

Kremli esindaja Dmitri Peskov ütles teisipäeval, et Belgorodis toimuv tekitab suurt muret ja vajab tugevaid jõupingutusi. Samas ei kavatse Vene president Vladimir Putin Peskovi sõnul kutsuda kokku Vene julgeolekunõukogu. Samas jätkavad Ukraina territooriumil oma senist tegevust ka Vene relvajõud, "et sellised asjad ei saaks tulevikus juhtuda".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Vuhledaris Ukraina sõduritega

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski Telegrami kontole postitati pilt, kus on näha Zelenskit Ukraina sõduritega. Ukraina presidendi kodulehel oleva info kohaselt külastas Ukraina president peale välismaal käiku Donetski oblastit Vuhledari kandis. Täna on Ukrainas mereväelaste päev.

Venemaa tahab "ebasobivad" Vene kaardid kuulutada ekstremistlikuks

Vene justiitsministeerium valmistas ette seadusmuudatuse ettepaneku, mille kohaselt kuulutatakse ekstremistlikuks sellised kaardid, mis kujutavad Venemaa arvates Vene piire valesti, vahendas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza.

Venemaa algatas Belgorodi rünnaku tõttu terrorismijuurdluse

Vene riiklik juurdluskomitee algatas terrorismijuurdluse tulenevalt Ukrainaga seotud üksuste rünnakust Belgorodi oblastile, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Venemaa teatel jätkub Belgorodis "terrorivastane operatsioon"

Vene Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas teisipäeva hommikul, et Belgorodi oblasti Graivoroni piirkonnas jätkub õiguskaitseorganite ja Vene kaitseministeeriumi üksuste võitlus Ukrainast Belgorodi oblastisse tunginud võitlejate vastu.

Vjašeslav Gladkov kutsus inimesi piirialadel üles enda kodudesse mitte naasma. Belgorodi oblastis kuulutati "terrorivastane operatsioon" välja eile kui sinna tungisid Ukrainast Ukraina relvajõududega seotud venelaste üksused.

Belgorodi oblasti üheksa asula elanikud on evakueeritud

Vene Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul on enamik oblasti piiriasulate elanikest, sh Graivoroni linna elanikest, pagenud, vahendas The Kyiv Independent. Gladkovi väitel toimub praegu majast-majja kontroll piirikülades ja Graivoroni linnas. Oblasti kuberneri sõnul aitab oblastivalitsus neil inimestel piirialadelelt lahkuda, kel puudub oma transport.

Sõjas Ukraina poolel võitlevad venelastest koosnevad üksused Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion teatasid esmaspäeval, et tegid rünnaku Vene Belgorodi oblastisse sealsete asulate vabastamiseks.

Venemaa teatas hiljem, et on Ukrainaga seotud üksuste rünnaku tõttu on evakueeritud üheksa asula elanikud, teatas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Belgorodi linnas sattus droonirünnaku alla FSB hoone

Vene allikate teatel kukutas droon Belgorodi linnas FSB hoone peale lõhkekehi, misjärel oli katusel näha suitsu, vahendas Ukrainska Pravda.

Samas juhtis Vene SOTA Telegrami kanal tähelepanu asjaolule, et Belgorodi linnas toimuvatest rünnakutest oblasti kuberner ei teatanud. Selle asemel tteatas Vjašeslav Gladkov hoopis droonirünnakust Graivoronis ja Borosovka külas.

It is reported that an explosion sounded in the FSB building in Bilgorod pic.twitter.com/9XQ3JV2I8W — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 22, 2023

USA: F-16 lennukid Ukrainasse parimal juhul alles mitme kuu pärast

USA õhuväe ministri Frank Kendalli sõnul jõuavad neljanda põlvkonna F-16 hävituslennukid Ukrainasse parimal juhul alles mitme kuu pärast. Samas pole siiani selge, et millised riigid oleks valmis enda lennukeid Ukrainale saatma. Lähemalt ERR-i uudistes.

USA väitel püüab Wagner osta sõjatehnikat salaja läbi Mali

USA välisministeeriumi esindaja Matthew Miller ütles ajakirjanikele antud briifil, et USA-le teadaolevalt tahab Vene palgasõdurite grupeering Wagner osta salaja sõjatehnikat ning soovib tarnete varjamiseks kasutada Malit, vahendas Ameerika Hääle venekeelne toimetus. Kuigi Wagner on teinud katseid selliseks skeemiks, siis väidetavalt pole see neil USA sõnul seni õnnestunud.

Ukraina sõdurid kinnitasid, et linn on langenud aga lahingud jätkuvad

Ukraina ingliskeelse väljaandega The Kyiv Independent suhelnud Ukraina sõdurid kinnitasid, et Bahmuti linn ise on nüüd Vene vägede käes. Samas jätkuvaf lahingud linna ümbruses. Ühe pataljoniülema sõnul on ukrainlaste suurimaks probleemiks pidev Vene vägede kaudtuli – Ukraina vägesid pommitatakse nii suurtükkidest, miinipildujatest ja tankidest. Sama allika sõnul ei ole Vene vägede pommitamise intensiivsus langenud hoolimata Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini väidetest, et neil pole piisavalt moona.

Vene president Vladimir Putin õnnitles pühapäeval Vene Wagneri rünnakrühmasid ning ka Vene regulaarvägesid Bahmuti vallutamise puhul. Enne seda teatas linna langemisest Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin.

Viga saanud sõjatehnika remont Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire

ISW: Belgorodi oblasti sündmused tekitasid Vene inforuumis segaduse

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul tekitasid esmaspäeval Belgorodis aset leidnud sündmused Vene inforuumis paanikat, kildkondadesse jagunemist ja ebajärjekindlust. Näiteks ärritas osasid Vene sõjablogijaid asjaolu, et Ukrainast Vene Belgorodi oblastisse tunginud sõdurid on suuresti venelased, keda sõjablogijad süüdistasid Venemaa reetmises ja Ukraina sõjaväeluure heaks töötamises. Tuntud Vene rahvuslane ja Haagis MH17 lennuki alla tulistamises süüdi mõistetud Igor Girkin rõhutas lisaks, et ta hoiatas ammu, et sellised üle piiri reidi võivad olla osa laiemast Ukraina vastupealetungi strateegiast.

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin süüdistas intsidendi toimumises Vene valitsust ja bürokraatlikku tegevusetust rünnakule reageerimises. Prigožin kritiseeris ka Vene kaitseministeeriumit suutmatuses kaitsta Venemaa piire. Lisaks kõigele eelnevale on ISW mõttekoja sõnul kõnekas, et Ukraina poolel sõdivad Vene üksused suutsid nii lihtsalt Belgorodi oblastisse minna, kuigi oblasti piirile olid rajatud kaitserajatised. See näitab selle kaitseliini nõrkust olukorras, kus kaitseliinid ei ole hästi välja õpetatud sõduritega mehitatud.

Kuna enamus Vene sõjablogijaid reageeris piirireidile erinevalt, väljendades erinevaid muresid, siis võib selle kõige najal ISW sõnul öelda, et rünnak üle piiri tuli sõjablogijatele üllatusena.

NEW: Elements of the all-Russian pro-#Ukrainian #Russian Volunteer Corps (RDK) and Freedom of Russia Legion (LSR) conducted a raid into #Belgorod Oblast, #Russia on May 22.



More on the raid in tonight's assessment: https://t.co/tUuG3IwBhP pic.twitter.com/DE9bUhlHt0 — ISW (@TheStudyofWar) May 23, 2023

Lisaks sellele juhtis mõttekoda tähelepanu, et Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin väitis, et Wagner viib oma üksused 1. juuni järel Ukrainast välja. Prigožin 21. mail, et Wagneri väed lahkuvad Bahmutist 25. maiks. Päev varem teatas Prigožin, et on Bahmuti linna vallutanud. Ukrainast lahkudes peaks Wagneri üksused kaks kuud tegelema taastumisega. See tähendab, et kui Ukraina vastupealetung peaks sel perioodil toimuma, siis ei osale selles Wagneri üksused.

Briti luure: Venemaa saab piiriintsidente kasutada enda ohvrinarratiivi tarbeks

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt kasutab Venemaa enda piiril toimuvaid intsidente, droonirünnakuid ja teisi rünnakuid, et edendada ametlikku narratiivi, mille kohaselt on Venemaa sõja ohver.

Britid juhtisid tähelepanu, et Vene Belgorodi oblasti piiril toimusid relvastatud kokkupõrked partisanidega vähemalt kolmes eri kohas 19. maist 22. maini. Venemaad on tabanud viimasel ajal erisugused julgeolekuohud. Peale partisanide on piiri lähistel alla kukkunud Vene lennumasinad ning on õhku lastud Vene raudteid.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sl1BP3Jp3b



#StandWithUkraine pic.twitter.com/MuK0eYueQa — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 23, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 40 suurtükisüsteemi ja 34 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 204360 (võrdlus eelmise päevaga + 480);

- tankid 3789 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7419 (+12);

- lennukid 309 (+0);

- kopterid 295 (+1);

- suurtükisüsteemid 3318 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 565 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2864 (+34);

- tiibraketid 1015 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6139 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 433 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.