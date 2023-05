Oluline esmaspäeval, 22. mail kell 9.55:

- Ukraina väitel tulistasid nad alla ühe Vene Su-35 lennuki;

- Fox Newsiga suhelnud USA valitsusallikate sõnul on sõjas hukkunud 42 000 Ukraina tsiviilisikut;

- Ukraina peastaap: Venemaa vähendas vangide väljaõppeperioodi nelja nädala pealt kümnele päevale;

- Okupeeritud Mariupolis toimus öösel kaks plahvatust;

- Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku;

- Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit;

- Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda;

- Briti luure: Venemaa lõi uue õhuründeüksuse nimega Štorm ning on valmis värbama ka erru läinud piloote;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 20 suurtükisüsteemi ja 720 sõdurit.

Ukraina väitel tulistasid nad alla ühe Vene Su-35 lennuki

Ukraina õhuvägi teatas, et pühapäeva õhtul koges üks Vene Su-35 hävituslennuk Hersoni lähistel Ukraina territoriaalvete kohal "negatiivset õhkutõusu," mis võib võib lugeda välja, et Ukraina õhutõrje tulistas selle alla. Lennuki alla tulistamise asjaolud on veel väljaselgitamisel.

Ainult visuaalselt kinnitatud kaotustele tugineva Oryx sõjandusblogi kohaselt on Venemaa seni tõendatult kaotanud kolm Su-35S hävituslennukit ja ühe Su-34M ründelennuki.

Lisaks sellele teatas Ukraina õhuvägi, et öise rünnaku käigus hävitati Ukraina ida- ja lõunaosas neli Kh-101/Kh-555 tiibraketti ja 20 Shahed ründedrooni.

Lisaks tunnistas Ukraina õhuvägi, et Vene väed ründasid ööl vastu esmaspäeval Dnipros nii taristuobjekte kui ka sõjalisi objekte. Vene pool ründas 16 raketi ja 20 eri tüüpi raketiga.

Vene invasiooni tõttu on Ukrainas hukkunud 42 000 tsiviilisikut

Fox Newsiga suhelnud USA valitsusametnike hinnangul on Vene invasiooni tõttu hukkunud Ukrainas hinnanguliselt 42 000 Ukraina tsiviilisikut. Lisaks sellele on samade allikate sõnul hukkunud 20 000 Ukraina sõdurit ning 50 000 Vene sõdurit. Samade allikate sõnul on Ukraina poolel 15 sõjakuuga saanud sõjas haavata 130 000 Ukraina sõdurit ja 180 000 Vene sõdurit. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina peastaap: Venemaa vähendas vangide väljaõppeperioodi 10 päevale

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel vähendas Vene kaitseministeerium värvatud vangide väljaõppeperioodi kümnele päevale. Varem plaaniti vangide väljaõppele kulutada neli nädalat. See otsus olevat tehtud isikkoosseisu suurte kaotuste tõttu. Vangsõdurite baaslaager paikneb Ukraina relvajõudude väitel Luhanski oblasti Starobili piirkonnas. Ukraina väitel toodi laagrisse ligikaudu 1000 Vene vangi.

Samuti teatas peastaap, et ööpäeva jooksul tõrjuti 37 Vene vägede rünnakut. Vene vägede peamised rünnakusuunad on Kupjansk, Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka. Lahingud on kõige ägedamad Bahmutis ja Marijinkas.

Okupeeritud Mariupolis toimus öösel kaks plahvatust

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjuššenko teatel toimus okupeeritud Mariupolis öösel vähemalt kaks plahvatust. Öistest plahvatustest teatas ka Telegrami kanal Mariupol.Sprovit.

Venemaa tegi öösel mitmele Ukraina oblastile õhurünnaku

Ööl vastu esmaspäeva hommikut oli kuulda plahvatusi Zaporižžja, Dnipro ja Harkivi linnas, teatas The Kyiv Independent.

Dnipro linnas oli kohalike allikate kohaselt kuulda mitukümmend plahvatust ning Venemaa ründas allikate sõnul Dniprot nii droonide kui rakettidega, vahendas BBC. Odessas oli samuti kuulda mitut valju plahvatust, mis oli tõenäoliselt tingitud Shahed droonide rünnakust, vahendas The Kyiv Independent.

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sinehubovi sõnul rünnati Harkivi linna S-300 rakettidega, milles üks tabas eluhoonet ning üks tsiviilisik sai seetõttu viga.

Öösel kell 2.40 kehtestati õhuhäire mitmes Ukraina oblastis ning pealinnas Kiievis. Kell 3.48 kehtestati õhuhäire üle terve riigi.

Belgorodi kuberner: Holovšine küla rünnati drooniga

Vene Belgorodi piirioblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas pühapäeva õhtul, et üks droon kukutas Belgorodi Holovšine küla administratiivhoone pihta lõhkekeha, mistõttu hoone katus süttis põlema. Gladkov teatas varem, et Ukraina väed pommitasid Volokonovki piirkonda ning päeva ajal tulistati Belgorodis õhutõrje poolt alla üks droon.

Ukraina väed edenesid eelmisel nädalal Bahmuti rindel kohati 200 meetrit

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Tšerevatõ sõnul on Bahmut Vene vägede jaoks jätkuvalt prioriteet. Tšerevatõ teatas pühapäeva õhtul, et Ukraina väed on veel linna edelaosas kaitses. Idaringkonna esindaja sõnul edenesid Ukraina väed eelmise nädala jooksul mõnes rindelõigus kohati 200 meetrit.

Ukraina maavägede ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles varem, et Ukraina väed kontrollivad veel "tähtsusetut" osa Bahmutist, kuid sellest tugipunktist piisaks linna sisenemiseks, kui olukord peaks muutuma. Sõrskõi teatas sotsiaalmeedia kaudu, et Kiievi jõud lähenevad Vene vägedele Bahmuti ümbruses ning on liikumas lähemale linna taktikalisele ümberpiiramisele.

Sullivan: USA pole otsustanud, et kas enda F-16 lennukeid Ukrainale anda

USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivan ütles CNN-s, et USA president Joe Biden pole veel otsustanud, et kas USA annab Ukrainale ka enda F-16 hävituslennukeid, vahendas Politico. Hiljuti otsustas USA, et lubab enda liitlastel Euroopas anda Ukrainale F-16 lennukeid.

ISW: Wagner ei suuda Bahmutist edasi edeneda

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul ei suuda lahingutes kannatada saanud Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejad edeneda Bahmutist edasi. Sama hinnati Vene regulaarvägede kohta.

Tõenäoliselt pole Vene väed huvitatud ka pealetungioperatsioonidest, kuna Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin lubas Wagneri väed 25. maiks Bahmutist välja tõmmata. Praegu pole selge, et kas Wagner ka tegelikult Bahmutist lahkub. Mõned sõjandusanalüütikud eeldavad, et Wagneri üksused võivad suunduda mõnda teise kriitilisse rindelõiku.

Mõttekoda viitab Ukraina kaitsejõudude väidetele, mille kohaselt nad kontrollivad veel Bahmuti linna edelaosas üht väikest osa linnast T0504 maantee juures. See Ukraina teade aga viitab, et Vene vägede käes on suur enamus Bahmuti linnast. Samas ei mõjuta Bahmuti linnaala enese kaotus Ukraina vastupealetunge Bahmutist põhja- ja lõuna pool.

Vene väed vajavad ISW hinnangul lisavägesid, et Bahmuti ja sellega piirnevaid alasid hoida. Mõttekoda juhtis tähelepanu, et Bahmutis on nüüd näha Vene 132. eraldiseisva motoriseeritud laskurbrigaadi suurtükiüksuseid. Varem oli neid üksuseid näha Avdijivka lähistel.

Briti luure: Venemaa lõi uue õhuründeüksuse nimega Štorm

Ühendkuningriigi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Venemaa Ukrainas opereerimiseks tõenäoliselt loomas uut õhugruppi nimega Štorm. Üksuses peaksid olema Su-24 ja Su-34 ründelennukid ning eskadron ründehelikoptereid.

Konkreetsete lennukite valik viitab, et uue õhugrupi eesmärgiks on peamiselt maapealsete sihtmärkide ründamine. Usaldusväärsete Vene meediaväljaannete kohaselt püüab Vene kaitseministeerium värvata motiveeritud ja pädevaid ja kvalifitseeritud piloote pakkudes suurt rahalist motivatsiooni ning võimaldades väkke astuda ka erru läinud pilootidel.

Sellise eraldiseisva õhugrupi loomine näitab brittide hinnangul, et Venemaa ei ole rahul oma seniste õhuüksuste tegevusega Ukraina ründamisel.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 20 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 203880 (võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 3785 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7407 (+9);

- lennukid 309 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3278 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 565 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2830 (+8);

- tiibraketid 1011 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6129 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 427 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.