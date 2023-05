Orban: Rootsi taotluse ratifitseerimiseks peavad kahe riigi suhted paranema

"Kuna poliitilised suhted Rootsi ja Ungari vahel on läinud kohutavalt viltu, peame me neid kõigepealt kohendama.Me ei taha esimese asjana neid konflikte NATO-sse importida. Ehk siis kõigepealt tuleb hakkama saada erimeelsustega kahe riigi vahel ja siis oleme valmis ka Rootsit toetama. Põhimõtteliselt me igatahes toetame Rootsi NATO liikmesustja meile Rootsi kutt, ma mõtlen Rootsi rahvas, meeldib," ütles Orban.

Orban väitis teisipäeval, Ukraina ei suuda sõda Venemaaga võita ja Washington peaks konflikti lõpetamiseks sekkuma.

Teiste Euroopa Liidu riikidega sõja asjus vastuollu sattunud ja EL-i abi Ukrainale blokeerinud Orban kordas relvarahuüleskutset, öeldes, et ei näe, kuidas Ukraina võiks sõjast Venemaaga võitjana väljuda.

"Ainus viis Ukraina kriisi lahendamiseks on Ühendriikide ja tema Euroopa partnerite uus julgeolekukokkulepe Venemaaga," ütles Orban.

"Arvestades numbreid ja praegust olukorda ning seda, et NATO ei ole valmis Ukrainasse väge saatma, on ilmne järeldus, et vaesed ukrainlased ei saa lahinguväljal võita. Selline on minu seisukoht," ütles Orban.

Orbani sõnul tuleks pärast relvarahu sõlmida Venemaaga uus Euroopa julgeoleku kokkulepe.

"Riigina on Ukraina muidugi väga tähtis, aga pikemas plaanis, strateegiliselt mõeldes on kaalul Euroopa julgeoleku tulevik. On ilmne, et Ühendriikideta Euroopa julgeolekuarhitektuuri ei ole. Ja seda sõda ei ole võimalik peatada, kui venelased USA-ga kokku ei lepi. Mind kui eurooplast see ei rõõmusta, aga see on ainus väljapääs," ütles Orban.