Oluline reedel, 26. mail kell 15.28:

- Venemaa rünnakus Dnipro kliinikule hukkus kaks inimest ja veel 23 sai viga;

- Kiievis ja Dnipros oli varahommikul kuulda plahvatusi;

- Holland saadab Ukrainale F-16 hävituslennukid tõenäoliselt peale Ukraina pilootide väljaõppeperioodi lõppu;

- NATO riigid on valmis andma Ukrainale eristaatuse aga mitte veel kaitsealliansi liikmesust;

- Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et ei pea vastuvõetavaks Ukrainas käiva sõja muutmist nn. külmutatud konfliktiks;

- Zelenski ärgitas vangistama rohkem Vene okupante;

- Venemaa väitis, et Ukraina korraldas rünnaku Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari linna pihta;

- Austin: Ukraina saab 65 miljardit dollarit sõjalist abi;

- Ukraina teatas Venemaa õhurünnakute tõrjumisest;

- Meedia: Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanskis toimusid plahvatused;

Venemaa rünnakus Dniprole hukkus kaks inimest ja veel 23 sai viga

Venemaa rünnakus Dnipros asuvale polikliinikule ja veterinarkliinikule sai viimastel andmetel surma kaks inimest ja veel 23 sai viga. 21 viga saanud inimest on haiglas ja nendes kolm on raskes seisundis, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Kiievis ja Dnipros oli varahommikul kuulda plahvatusi

Ukraina pealinnas Kiievis oli reede varahommikul plahvatusi ja linnas töötas õhutõrje. Samuti oli kuulda plahvatusi riigi keskosas asuvas Dnipro linnas. Ukrainska Pravda teatas, et kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhusireene.

Kiievi linna sõjaväeadministratsioon teatas hommikul , et linnas töötab õhutõrje. Dnipro linnapea kirjutas sotsiaalmeedias, et inimesed ei filmiks ega postitaks videosid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene rakett tabas reedel kliinikut Ukraina keskosas Dnipro linnas.

Holland saadab Ukrainale F-16 lennukid tõenäoliselt peale piloodiõppe lõppu

Bloombergi allikate sõnul saadab Madalmaade kuningriik Ukrainale F-16 hävituslennukid tõenäoliselt peale Ukraina pilootide väljaõppeperioodi lõppu. Hollandi valitsus on alliate sõnul viimastel nädalatel olnud Ukrainale hävituslennukite andmise kõneluste eesotsas. USA teatas eelmisel nädalal, et toetab Ukraina pilootide väljaõpet lääneriikide lennukitel ning lubab Euroopa riikidel anda Ukrainale enda F-16 lennukeid.

Euroopas juhivad Ukrainale hävituslennukite andmise koalitsiooni Holland ja Taani, keda on lubanud toetada ka Ühendkuningriik ja Belgia. Madalmaade õhuväe käsutuses on praegu 42 F-16 hävituslennukit, millest 24 on kasutuses ja neid ei saa Ukrainale saata enne 2024. aasta keskpaika. Hollandi kaitseministeeriumi esindaja kinnitas, et riik kaalub F-16 lennukite andmist hiljem, kuna praegu on fookuses Ukraina pilootide väljaõpe.

Ukraina kaitseministeerium teatas reedel Twitteri kaudu, et Ukraina õhuvägi vajab riigi vabastamiseks 48 F-16 lennukit.

Madalmaade kuningriik on seni saatnud Ukrainale 1,6 miljardi euro väärtuses sõjalist abi, millest kohale toimetatud sõjalise abi maht on rahalises väärtuses 732 miljonit eurot.

NATO riigid on valmis andma Ukrainale eristaatuse aga mitte veel liikmesust

Mitmed NATO liikmesriigid tahavad, et NATO annaks Ukrainale NATO täiendatud julgeolekukokkuleppe, kirjutas Euractiv. Ukraina esitas kaheksa kuud tagasi ametliku taotluse liituda NATO kaitsealliansiga. Praegu teeb NATO Ukrainaga koostööd NATO-Ukraina koostöökomisjoni kaudu.

Ukrainale erisuhte andmise plaani kohaselt oleks Ukraina Ukraina-NATO komisjoni täisliige. Praegu kutsutakse neid aruteludele. See võimaldaks ukrainlastel kutsuda selle komisjoni kohtumise ka ise kokku, et anda otse infot, mis lahinguväljal toimub.

Võimalik erisuhe annaks võimaluse laiendada ka luureinfo jagamist Ukraina ja NATO riikide vahel, samuti konsultatsiooni, ühisõppuseid ja investeeringuid kaitsetööstusesse. Samuti tehtaks enam tööd Ukraina relvajõudude viimisega NATO standardile ning Kiiev saaks üha enam võimaliku viia end kooskõlla ka NATO kommünikeede ja standarditega.

Võimalikust Iisraeli stiilis julgeolekuleppest kirjutas hiljuti oma allikatele tuginedes ka USA leht The Wall Street Journal.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas eelmisel kuul Kiievit külastades, et Ukraina koht on NATO-s. Kuigi NATO diplomaadid tunnistasid, et Ukrainat ei saa kiiresti NATO-sse vastu võtta on mõned liikmesriigid soovinud, et Ukraina alustaks liitumisprotsessiga.

Ukraina teatas Venemaa õhurünnakute tõrjumisest

Vene väed tegid öösel õhurünnakuid Kiievi vastu, teatasid reedel Ukraina pealinna sõjaväeametnikud. Kiiev teatas, et kõik raketid tabati ning hävitati, vahendas BNS.

"Veel üks õhurünnak Kiievile, 13. järjestikune alates mai algusest! Ja nagu alati, öösel," kirjutas linna sõjaväeadministratsioon oma Telegrami kanalis.

Teates öeldakse, et strateegilised pommitajad Tu-95MS lasid Kaspia mere piirkonnast Kiievi pihta tiibrakette.

Esialgse info kohaselt on kõik vaenlase raketid hävitatud ja kannatanute kohta teated puuduvad.

Ukraina peastaap teatas oma igapäevases hommikuseülevaates 55-st Venemaa õhurünnakust viimase ööpäeva jooksul. Nende seas oli 36 droonirünnakut ning neli raketirünnakut.

Rakett S-300 tabas Donetski oblasti Karlivka piirkonnas tammi, mis on lähedal asuvate asulate jaoks kaasa toonud suure üleujutusohu, seisab ülevaates.

Austin: Ukraina saab 65 miljardit dollarit sõjalist abi

USA ja teised Ukraina toetamise siderühma riigid on lubanud anda Kiievile selle ühenduse olemasolu ajal sõjalist abi kokku 65 miljardi dollari ulatuses, ütles USA kaitseminister Lloyd Austin.

"Kokku on siderühm lubanud anda Ukrainale julgeolekuabi 65 miljardi dollari ulatuses," ütles Austin neljapäeval siderühma kohtumisel.

Austin avaldas lootust, et Ukraina lendurite väljaõpe F-16 hävitajatega lendamiseks algab "lähinädalatel", vahendas BNS.

Ukraina pealinn Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Daniel Carde

Venemaa väitis, et Ukraina korraldas rünnaku Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari linna pihta

Krasnodar asub rindest umbes 350 kilomeetri kaugusel. Krasnodari linnapea ütles, et rünnaku kohas töötavad päästetöötajad, vahendas Reuters.

Scholz välistas Ukraina sõja muutmise külmutatud konfliktiks

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et ei pea vastuvõetavaks Ukrainas käiva sõja muutmist nn. külmutatud konfliktiks.

"Venemaa peab mõistma: ei saa juttugi olla sellest, et sõlmitakse mingit sorti "külm rahu", kus mööda rindejoont hakkab kulgema uus piir Venemaa ja Ukraina vahel," ütles Scholz usutluses väljaandele Kölner Stadt-Anzeiger, mida vahendas Interfax.

Saksa kantsleri sõnul on õiglane rahu võimalik ainult Vene vägede lahkumise järel Ukrainast. Samas küsimusele, kas nad peaks lahkuma ka Krimmist, vastas Scholz: "See ei ole meie öelda, Ukraina peab formuleerima, millise kokkuleppeni tahab jõuda."

Intefax meenutas, et väljaanne Politico kirjutas eelmisel nädalal USA administratsiooni anonüümsetele allikatele viidates, et Washingtonis valmistutakse võimaluseks, et sõda Ukrainas hangub ning vastasseis jääb kestma aastateks kui mitte aastakümneteks. Politico väitel mõeldakse Ameerika Ühendriikides juba sellele, kuidas hakata planeerima oma tegevusi olukorraks, mis sarnaneb Korea poolsaarel kestva vastasseisuga.

Scholz ütles intervjuus ka seda, et võib uuesti rääkida Vene presidendi Vladimir Putiniga, kui selleks on kohane aeg.

Zelenski ärgitas vangistama rohkem Vene okupante

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus neljapäeval sõjaväelasi üles suurendama vahetusfondi ehk võtma vangi rohkem Vene okupante, et saaks vabastada rohkem ukrainlasi, vahendas portaal Unian.

Õhtuses videopöördumises meenutas president, et neljapäeval saadi vangistusest tagasi veel 106 Bahmuti suunal võidelnud Ukraina sõdurit, vahendas BNS.

"On väga tähtis silmas pidada, et paljude nende 106 inimese kohta puudus igasugune info – neid peeti kadunuks. Aga me leidsime nad üles ja tõime koju tagasi. Kaheksa ohvitseri ning 98 sõdurit ja seersanti", ütles Zelenski.

Zelenski tänas kõiki ukrainlaste vabastamisega seotud teenistusi ja ametnikke, samuti kõiki sõdureid, kes on taganud, et Ukrainal oleks vastav vahetusfond.

"Kõik rindel olijad peaksid seda meeles pidama: mida rohkem vene vange võtame, seda rohkem inimesi me tagasi toome," ütles Zelenski.

Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Ukrainal õnnestunud koju tagasi tuua 2430 inimest, neist 139 tsiviilisikut.

Meedia: Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanskis toimusid plahvatused

Ukraina meedia teatas reedel, et neljapäeva hilisõhtul toimus Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanski linnas mitu plahvatust. Linn asub Ukraina lõunaosas, Zaporižžja oblastis.

Zaporižžja okupatsioonivalitsuse liige Vladimir Rogov teatas, et Ukraina väed korraldasid linna pihta ulatusliku rünnaku.

Berdjansk on olnud alates eelmise aasta veebruarist Vene okupatsiooni all ning paikneb rindejoonest umbes 100 kilomeetrit lõunas.

Suurbritannia kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermak teatas, et Suurbritannia parlament Ukraina 1930. aastate näljahäda (holodomor) genotsiidiks.

"Aitäh. Ajalooline õiglus on võti, et saada aru, kes ja mis on tõeline kurjus," teatas Jermak.

Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu riiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 205720 (võrdlus eelmise päevaga + 460);

- tankid 3796 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 7435 (+3);

- lennukid 310 (+1);

- kopterid 296 (+0);

- suurtükisüsteemid 3384 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 570 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 328 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2910 (+3);

- tiibraketid 1015 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6161 (+13);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 446 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.