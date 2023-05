Erdogan küsis Bidenilt F-16 hävituslennukeid

USA president Joe Biden õnnitles tagasivalimise puhul Türgi president Recep Tayyip Erdogani. Biden palus Erdoganil kiita heaks Rootsi liitumine NATO-ga. Erdogan palus USA-lt F-16 lennukite müügi paketi heaks kiitmist. Bideni administratsioon on varem väitnud, et need kaks asja pole omavahel seotud. Samas vaatavat USA Kongress allikate sõnul F-16 lennukite müügile soosivamalt otsa, kui Türgi kiidab heaks Rootsi liitumise.

Türgi äsja tagasivalitud president Recep Tayyip Erdogan tõstatas taas USA F-16 lennukite müügi võimaluse Türgile telefonikõnes USA presidendi Joe Bideniga. Biden samas kutsus Türgit loobuma vastuseisust Rootsi liitumisele NATO-ga. USA presidendi sõnul tahetakse Türgiga Rootsi osas kokkuleppele jõuda. Riigipead pidasid telefonikõne, mille käigus Biden õnnitles Türgi president Erdogani tagasivalimise puhul.

Joe Bideni sõnul arutavad USA ja Türgi riigipead Rootsi NATO liikmesust ka järgmisel nädalal. Nii Rootsi kui ka Soome esitasid eelmisel aastal taotluse liituda NATO kaitsealliansiga. Türgi ja Ungari pole veel Rootsi taotlust heaks kiitnud. Soome sai aprillis ametlikult NATO liikmeks.

Türgi soovib osta USA-lt 20 miljardi väärtuses F-16 hävituslennukeid ja pea 80 lennukite moderniseerimiskomplekti. Tehing on USA Kongressi vastuseisu tõttu toppama jäänud, kuna Ankara pole heaks kiitnud NATO laienemist. Samuti häirib USA poliitikuid Türgi inimõiguste rikkumised ja sekkumine Süüria kodusõtta. Bideni administratsioon on samas korduvalt rõhutanud, et toetab sõjalennukite müüki Türgile.

Eraldiseisvalt kiitis USA Kongress varem heaks 259 miljoni dollari suuruse F-16 lennukite moderniseerimise paketi. Kongress kiitis paketi heaks paar päeva peale seda kui Türgi ratifitseeris Soome liitumise NATO-ga. Bideni administratsioon on korduvalt eitanud, et relvamüük ja NATO laienemine on omavahel seotud. Samas ütles Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu jaanuaris, et USA tegi selgeks, et Soome ja Rootsi taotluse heakskiitmist vaatab USA Kongress positiivse sammuna.

Ühe Reutersi allika sõnul olevat USA öelnud varem Türgile, et oleks raske saada Kongressi toetust Türgi soovitud F-16 ostule, kui Ankara ei kiida heaks Rootsi liitumist NATO-ga.