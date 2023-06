Hinnatõus on endiselt kiire, müügimahud kauplustes vähenevad

Aastaga on odavnenud energiakandjatega seotud hinnad, nagu mootorikütus, gaas ja transport. Hinnatõusu veavad aga üle 20 protsendi kallinenud toiduained.

"Odavnemise suunas on mõjutanud mootorikütus ja õlid, aga kindlasti mõjutanud vähem, kui on toit ja mittealkohoolsed joogid (mõjutanud tõusu), need on praeguse seisuga andnud 40 protsenti sellest muutusest," lausus statistikaameti tiimijuht Viktoria Trašanov.

Eelmise kuuga võrreldes oli hinnatõus mais küll nullilähedane, kuid tuleb arvestada, et aprillis paisusid hinnad iseäranis kiiresti.

"Peaks arvestama seda, et aprillis oli kuine hinnatõus väga tugev. See oli osalt ka seepärast, et aprillis hinnad kuises võrdluses kasvasid erakordselt kiiresti. Seepärast oli ka maikuine võrdlus null protsenti. Ma arvan, et kuises võrdluses jäävad hinnad kasvama, aga aastases võrdluses hinnakasv aeglustub," ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Samas jääb aasta keskmine hinnakasv ikkagi üsna kõrgeks.

"Meie viimane prognoos oli 10 protsenti. Kui praegu vaadata hinnakasvu trende, siis võib see jääda sinna lähedale, võib-olla veidi üle selle. Järgmisel aastal hinnakasv peaks edasi aeglustuma, siis peaksime nägema umbes neli protsenti hinnakasvu, võib-olla pealt selle," lausus Mertsina.

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits tõdes, et hinnakasv ja euribori tõus, mis inimestele vähem raha kätte jätab, on toonud kaasa müügimahtude languse.

"Ülemiste keskus /.../ ma isegi ei mäleta, millal viimati aasta võrdluses miinus oli, nüüd mais on pisikest miinust juba näha. Võib spekuleerida, et eelmine mai oli kõrge võrdlusbaas – Covidi maskid olid ära visatud, inimesed tormasid poodi raha kulutama, aga kaupmeestega rääkides on tunda küll, et olukord on nigelam, kui oli märtsis-veebruaris," lausus Pärnits.