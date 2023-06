Oluline reedel, 2. juunil kell 5.49:

- Ukraina õhutõrje hävitas reede varahommikul Kiievi kohal 30 sihtmärki;

- Saksa kantsler Olaf Scholz: julgeolekutagatised Ukrainale peavad erinema NATO liikmesusest;

- Venemaa kaotas Bahmuti lahingus rohkem kui 60 000 sõdurit.

Ukraina õhutõrje hävitas Kiievi kohal 30 sihtmärki

Ukraina pealinna Kiievi sõjalise administratsiooni teatel hävitas Ukraina õhutõrje reede hommikul Kiievi kohal 30 õhusihtmärki. Tegu on viimase kuue päeva jooksul kuuenda Vene õhurünnakuga Kiievi vastu.

Kiievi sõjalise administratsiooni sõnul muudavad Vene väed iga rünnakuga Kiievi vastu kasutatava relvastuse koosseisu, vaheldades rakette droonidega. Reedese rünnaku käigus kasutati nii ballistilisi rakette kui ka droone.

Kiievi linnapea Vitali Klõtškõ teatas õhurünnakust ja Ukraina õhutõrje tööst reedel esimest korda kell kolm varahommikul. Õhuhäire mitmes Ukraina oblastis kehtestati kella kahest varahommikul, teatas Ukrainska Pravda. Kell 3.22 laienes õhuhäire üle kogu Ukraina.

Scholz: julgeolekutagatised Ukrainale peavad erinema NATO liikmesusest

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval pressikonverentsil Moldovas, et julgeolekutagatised Ukrainale peavad olema erinevad Euroopa NATO liikmete staatusest. Scholzi sõnul on rahu saavutamine Ukraina veel väga kaugel, vahendas Reuters. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem neljapäeval, et NATO riigid peavad võtma vastu selge otsuse, kas Ukraina võetakse kaitsealliansi liikmeks.

Pašinjan: Armeenia pole Venemaa liitlane sõjas Ukraina vastu

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kinnitas intervjuus Tšehhi telekanalile CNN Prima News, et Vene-Ukraina sõja kontekstis ei ole Armeenia Venemaa liitlane, vahendas Radio Azatutjun. Pašinjan on varem süüdistanud Venemaa juhitud kollektiivse julgeolekuorganisatsiooni suutmatuses tegeleda Aserbaidžaani agressiooniga. Armeenia peaminister on ka avalikult ähvardanud sellest organisatsioonist lahkuda.

Venemaa kaotas Bahmuti lahingus rohkem kui 60 000 sõdurit

Ühe Sky Newsiga suhelnud lääneriigi ametiisiku kinnitusel kaotasid Vene väed Bahmuti rünnates rohkem kui 60 000 sõdurit. Nendest 60 000 kolmandik hukkus sama allika sõnul lahingute käigus. Lisaks kinnitas sama ametiisik, et Wagneri palgasõdurite grupeeringu üksused on tõepoolest Bahmuti kandist lahkumas.

Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud hinnanguliselt üle 200 000 sõduri. Sõjaliste kaotuste hulka arvestatakse nii lahingus hukkunud kui ka viga saanud. Venemaa teatas Bahmuti vallutamisest eelmisel kuul peale mitmeid kuid kestnud raskeid lahinguid.