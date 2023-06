Oluline neljapäeval, 8. juunil kell 5.55:

- Zelenski kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästetöödega ühinema;

- NATO endine peasekretär: mõned NATO liikmesriigid võivad kaaluda vägede saatmist Ukrainasse, kui liikmesriigid ei anna Vilniuse tippkohtumisel Kiievile julgeolekutagatisi;

- Ukraina: uue tammi ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat;

Zelenski kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästetöödega ühinema

President Volodõmõr Zelenski rääkis oma igaõhtuses videosõnumis katastroofilisest olukorrast ukrainlastele abi osutamisel Hersoni oblasti okupeeritud osas ja kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästeoperatsiooniga ühinema.

"Täna pööratakse kogu päeva jooksul maksimaalset tähelepanu Venemaa terrorirünnaku tagajärgedele Kahhovka hüdroelektrijaamas. Meie kontrolli all oleval territooriumil on üle ujutatud kümned asulad. Tuhanded majad! Evakueerimine jätkub. Ja seda tule all! Vene suurtükivägi jätkab rünnakuid kõigest hoolimata," rääkis president.

Samas märkis Zelenski, et olukord Hersoni oblasti venelaste poolt okupeeritud osas on täiesti katastroofiline.

"Okupandid lihtsalt hülgasid inimesed nendes kohutavates tingimustes. Ilma päästmiseta, ilma veeta, lihtsalt hulgaliselt üleujutatud majade katustel. Ja see on veel üks Venemaa tahtlik kuritegu: pärast seda, kui terroririik on põhjustanud katastroofi, siis üritab see kahju võimalikult ulatuslikuks muuta," sõnas riigipea.

Zelenski sõnul on praegu vaja maailma selget ja kiiret reaktsiooni toimuvale.

"On isegi võimatu täpselt kindlaks teha, kui palju inimesi ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti territooriumil võib ilma päästmiseta, joogivee, toiduta ja arstiabita surra. Meie sõjaväe- ja eriteenistused päästavad inimesi nii palju kui võimalik, kuid on vaja teha suuremaid jõupingutusi. On vaja, et rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Punane Rist, ühineksid viivitamatult päästeoperatsiooniga ja aitaksid inimesi Hersoni piirkonna okupeeritud osas," rääkis president.

"Kui praegu sealses katastroofitsoonis rahvusvahelist organisatsiooni ei ole, siis seda pole üldse olemas. See tähendab, et see on teovõimetu," ütles Zelenski.

NATO endine peasekretär: mõned NATO liikmesriigid võivad kaaluda vägede saatmist Ukrainasse, kui liikmesriigid ei anna Vilniuse tippkohtumisel Kiievile julgeolekutagatisi

"Kui NATO ei suuda kokku leppida Ukraina jaoks kindlas edasi minemises, siis on võimalus, et mõned riigid võivad tegutseda eraldi. Me teame, et Poola tegeleb Ukrainale konkreetse abi andmisega. Ma ei välistaks, et Poola sekkub veelgi tugevamalt ja Balti riigid järgivad Poola eeskuju, võib-olla vägede saatmisega," ütles NATO endine peasekretär Anders Rasmussen.

Rasmussen ütles, et Ukraina peaks enne tippkohtumist saama kirjalikud julgeoleku tagatised, mis hõlmavad luureandmete jagamist, väljaõpet, laskemoona tootmist ja relvatarnete jätkumist. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kevadel, et tippkohtumisel arutatakse julgeolekugarantiisid. NATO tippkohtumine algab 11. juulil.

Ukraina: uue tammi ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat

Ukraina riikliku hüdroelektriettevõtte Ukrhüdroenergo juht Ihor Sõrota ütles, et uue tammi ja hüdrojaama ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat ja läheb maksma vähemalt miljard dollarit.

Mõkolajivi kuberner Vitali Kim teatas kolmapäeva õhtul, et tammi purustamisest tingitud üleujutused on jõudnud ka Mõkolajivi oblastisse. Üleujutuste tõttu on ohus vähemalt 13 asulat, vahendas The Kyiv Independent.