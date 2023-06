Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) rindeülevaate kohaselt on Ukraina väed läinud pealetungile kolmel rindelõigul. Vene sõjablogijad teatasid Ukraina vägede edenemisest kahel rindelõigul Zaporižžja oblastis. Sõjandusblogi Oryx kohaselt on Venemaa on tõendatult alates eelmise aasta invasiooni algusest kaotanud 2023 tanki.

Oluline reedel, 9. juunil kell 06.05:

- ISW: Ukraina väed läksid pealetungile kolmel rindelõigul;

- Vene allikad: Ukraina väed on edenenud kahel rindelõigul Zaporižžja oblastis;

- Pentagon teatab peatselt uuest kahe miljardi dollari suurusest abipaketist.

ISW: Ukraina väed läksid pealetungile kolmel rindelõigul

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) rindeülevaate kohaselt on Ukraina väed läinud pealetungile vähemalt kolmes suunas viimase ööpäeva jooksul. ISW juhtis tähelepanu, et Ukraina ametiisikud kinnitasid Ukraina vägede minekut kaitselt rünnakule Bahmuti rindelõigul. Ukraina väed on Bahmutist põhja- ja lõuna pool edenenud kohati 200 meetrit ja kohati pea kaks kilomeetrit. Samuti märkis ISW ära Ukraina pealetungisuunad Zaporižžja oblasti lääneosas ning eraldiseisvalt ka Donetski ja Zaporižžja oblasti piiride puutekohas.

3/ Ukrainian forces have made tactical gains during limited localized counterattacks in western #Donetsk Oblast near the #Donetsk-#Zaporizhia Oblast border since June 4. pic.twitter.com/03KmHNqPA3 — ISW (@TheStudyofWar) June 9, 2023

Zaporižžja oblasti lääneosa rindelõigu kohta märkis ISW ära mitmete Vene sõjablogijate teated Ukraina vägede rünnakust Mala Tokmaška-Polohõ rindejoonel eesmärgiga murda läbi Vene vägede kaitsest Robotõne ja Verbove kandis. Mõlemad asulad on Ukraina vägede käes asuvast Orihhivist 15 kilomeetrit edelas. Vene allikate teatel tegid Vene väed samas rindelõigus vastupealetungi ning sundisid Ukraina väed oma algsetele positsioonidele. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Vene allikate väitel olid Vene väed antud rindelõigul edukad efektiivse elektroonilise sõjapidamise vahendite kasutamise tõttu, samuti mängisid rolli õhutoetus ja maamiinid.

ISW rõhutas oma ülevaates, et sõjategevuse käigus võib rindejoon olla muutlik ning mõlemad pooled kannavad nii rünnates kui kaitstes kaotusi. Ukraina väed on kaotanud ka lääneriikide poolt antud sõjatehnikat ning selle kaotus ei ole iseenesest indikaator pealetungi edu hindamiseks. Samuti ei ole määrav pealetungioperatsiooni alguses toimunud territooriumi kontrolli muutus hindamaks suurema vastupealetungi edukust.

Vene allikad: Ukraina väed on edenenud kahel rindelõigul Zaporižžja oblastis

Rob Lee vahendas, et mitmete Vene sõjablogijate sõnul on Ukraina väed edenenud kahel rindelõigul Zaporižžja oblastis. Mitmed USA ja Briti meediaväljaanded teatasid neljapäeval oma allikatele tuginedes Ukraina vastupealetungi algusest Zaporižžja oblastis. Vene kaitseministeeriumi teatel juhib Vene kaitset sealkandis kindralpolkovnik Aleksander Romanšuk.

Pentagon teatab peatselt uuest kahe miljardi dollari suurusest abipaketist

Bloomberg teatas, et USA kaitseministeerium peaks reedel teatama uuest kahe miljardi dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale. Abipaketi raames ostetakse Ukraina vägedele Hawk õhutõrjeseadeldisi ja rakette. Samuti saab Ukraina täiendavat GEM-T ja PAC-3 õhutõrjerakette Patriot õhutõrjesüsteemile.

Abipakett eraldatakse Ukrainale Ukraina julgeolekuabi algatuse (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI) raames ehk USA valitsus tellib selle kaudu vajalikku relvastust, mitte ei võta laskemoona või relvastust olemasolevatest varudest.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 2023 tanki

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx teatas, et Vene väed on alates 2022. aasta 24. veebruarist kaotanud tõendatult 2023 tanki. See tähendab, et Vene väed on keskmiselt kaotanud 4,3 tanki iga sõja päev. Kokku on Vene väed tõendatult kaotanud üle 10 000 ühiku sõjatehnikat. Oryxi analüütikud arvestavad ainult selliseid sõjakaotusi, mille häving, vastase kätte langemine või lahingus viga saamine on visuaalselt kinnitatud. Ukraina väed on sama allika kohaselt kaotanud kokku üle 3500 ühiku sõjatehnikat, sh 523 tanki.

Danilov ähvardas Venemaale Kahhovka tammi hävitamise eest karmi tagajärgi

Ukraina riikliku julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov ähvardas intervjuus Ukraina Raadiole Venemaale Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla tammi hävitamise eest karmi tagajärgi, vahendas Ukrainska Pravda. "Selliseid otsuseid saab teha ainult Kremlis ja ainult Putin. Sellele sündmusele kohaldub rahvusvaheline õigus ning rünnati kriitilisi taristuobjekte," ütles Danilov. Danilovi sõnul peaks seda küsimust käsitlema Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC).