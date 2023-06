Mõnes Tallinna ja Ida-Virumaa kutsekoolis toimub õpe ikka vene keeles

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on tõsisem keeleoskuse probleem just Tallinna ja Ida-Virumaa kutsekoolides, kus hoolimata 2019. aastal kehtestatud eestikeelse õppe kohustusest toimub õppetöö ikka vene keeles.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) rääkis ERR-ile, et kui üldhariduskoolides on eestikeelne õpe valdavalt olemas, siis kutsehariduses, mis pidi juba 2019. aastal eestikeelsele õppele üle minema, on veel tänagi koole, kus eesti keeles õpetatakse vaid eesti keelt ja muu õpe on venekeelne.

"Eelkõige räägime Tallinna ja Ida-Virumaa kutsekoolidest, mujal Eestis meil kutsekoolides venekeelset õpet pole," sõnas Kallas.

Kallas rääkis, et probleemiks on koolipidajad, kes pole kontrollinud eestikeelsele õppele üleminekut. "Koolipidajad ei ole eestikeelset õpet nõudnud, ei ole teinud järelevalvet ega kontrollinud," selgitas Kallas. "Venekeelse õppega kutsekoolid on saanud tegutseda seadust rikkudes viimased neli aastat."

Kallas lisas, et probleemseid koole on mitu, aga konkreetseid koole veel nimetada ei saa, sest enne tuleb kinnitada järelevalveraportid, mis aitavad ministeeriumil paremini olukorda hinnata ja teha plaane edasiseks, et venekeelse õppetööga kutsekoolid võimalikult kiiresti eestikeelsele õppele üle viia.

Kallase sõnul on kutsekoolides järelevalve tehtud ja järelevalveraportite avalikustamist võib oodata järgmisel nädalal.