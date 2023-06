Reinsalu: võtame üle Reformierakonna poliitika seista ettevõtjate eest

"Kui ma vaatan seda retoorikat täna Reformierakonnal, kus igale küsimusele on lahendus uus maksutõus – kohalike maksude tõus, koduomanike maksustamine, autode maksustamine, ajakirjanduse maksustamine, siis mulle tundub, et Reformierakond on kuidagi muutunud oma kollasest parteist uuteks punasteks," ütles Reinsalu.

"Ja ma ütlen küll Reformierakonna senistele valijatele, et Isamaa võtab selle varasema Reformierakonna poliitika seista maksumaksjate eest ja ettevõtlikkuse eest üle. Nende omaks jääb maksukirves, mida nad löövad Eesti ettevõtjate ja tööinimestele selga. Meie seisame maksumaksjate eest," lisas ta.

"Peaminister ütleb, et me teeme seda selleks, et riigi rahandust korrastada. Et need on valusad otsused, mida peab Eesti ajakirjandus, hotellid, tarbijad, koduomanikud, autoomanikud kandma. See ei ole tõsi, see on vale. Kogu see raha läheb ajaloo kalleima valimislubaduse (Reinsalu peab silmas maksuküüru kaotamist - toim.) ellu viimiseks, mis nelja aasta peale maksab suures plaanis kaks miljardit eurot. Ma arvan, et see on sellises keerulises majanduslikus olukorras mittevajalik. Aus oleks valitsusel sellest loobuda ja jääks ära maksukeskkonna puruks tampimine. Maksurahu asemel on Eestis Reformierakonna poolt kehtestatud maksusõda," rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul tuleks riigi rahandusliku olukorra parandamiseks loobuda maksuküüru lubadusest, kärpida avalikku sektorit ja kasutada otstarbekamalt Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. Samuti peaks panustama majanduskasvule, mis omakorda tooks raha riigikassasse.

"Praegune poliitiline ummikseis seab Isamaa ette ülesande olla nende inimeste hääleks, kes ei ole rahul maksutõusudega, kes ei ole rahul selle poliitilise agendaga, mida see valitsus peale surub, aga kes ei soovi ka sellist käremeelsust või sellist ideoloogiat, mida viljelevad kaks teist opositsiooniparteid," ütles Reinsalu.

Isamaa vastu puhus valimistel vastutuul

Saatejuht Liisu Lass küsis Reinsalult, miks kaotas Isamaa oma positsiooni nii-öelda kaalukeeleerakonnana.

"Vastutuul oli. Ja see vastutuul ei olnud mitte loodusnähtus, vaid see oli propellerite poolt esile kutsutud. Nagu on selgunud, siis kolm tänast valitsuserakonda tegutsesid ju ühe tuumikuna ja ehitasid üles narratiivi meie suunal. Eesmärk oli strateegiliselt vigastada Isamaad," vastas Reinsalu viidates SALK-i tegevusele valimiste eel.

Muid põhjuseid, miks Isamaa parlamendis neli kohta kaotas, Reinsalu ei nimetanud.

Reinsalu sõnul annab ta neljapäeval parlamendi menetlusse ettepaneku moodustada SALK-i tegevuse uurimiseks parlamendi uurimiskomisjon.

Reinsalu ütles ka seda, et tema hinnangul on Kaja Kallasel Martin Helmega üha rohkem sarnaseid jooni. "Nad on nagu vend ja õde, kui me vaatame praegu ajakirjanduse käibemaksu küsimust. Martin Helme on väga tõre Eesti ajakirjanduse suhtes ja võib-olla sellest noodist on tingitud ka see ettepanek seda käibemaksu tõsta. Ja Kaja Kallas on pärast seda, kui ta heitis ette, et Eesti ajakirjandus on opositsiooni poole kaldu, võtnud Eesti ajakirjanduse ette. Neid sarnaseid jooni on teisigi," rääkis Reinsalu.

Reinsalu seletas lahti ka oma Isamaa üldkogul esitatud kõnes esitatud väite, et Eestis on toimumas vasakliberaalne pööre. "Suuremad maksud, suurem riigi sekkumine, piirangud, kvoodid, erinevate vabaduste ahendamine, sealhulgas sõnavabaduse ahendamine, erinevate kultuurisõdade importimine Eesti ühiskondlikku välja," sõnas Reinsalu.

Abielu mõiste muutmine toob kultuurikonflikti

Rääkides samasooliste abielu kehtestamisest ütles Reinsalu, et küsimus ei ole inimeste õigustest eraldivõetuna, vaid küsimus on kultuurinähtuste ümbersõnastamises radikaalse kultuurisõja kontekstis.

"Iga inimese eraelu ja see tee, kuidas ta on leidnud oma isikliku läheduse või armastuse, see on koht, mida ühiskond ei peaks kuidagi halvustama või sellesse sekkuma. See on minu lähtekoht, see on erakonna lähtekoht," ütles Reinsalu.

"Teine küsimus on see, et kui rääkida samasooliste abielu kehtestamisest, siis ma arvan, et abielu on tegelikult kultuuriinstitutsioon. Õiguslikult võib kõike teha, õiguslikult võib suruda läbi parlamendis ka seaduse, et abielu keelustada. Aga niisugust kultuuriinstitutsiooni minna seadustega lõhkuma, on meie meelest kultuurikonflikti esile kutsumine, mida me ei saa toetada," märkis ta.