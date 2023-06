Zaporižžjas oli öösel kuulda plahvatusi

Zaporižžjas oli kuulda öösel plahvatusi

Ukraina Suspilne teatas plahvatustest Zaporižžja linnas veidi peale üht öösel. Vene väed on Zaporižžja linna korduvalt varem rakettidega rünnanud. Zaporižžja oblasti lõunaosa on Vene vägede poolt alates sõja algusperioodist okupeeritud.

Samuti oli teateid plahvatustest Lvivi linnas ja Lvivi oblastis ning õhutõrje tööst Kiievi oblastis. Suspilne teatel rünnati Kiievit Shahed droonidega.

Zalužnõi: vastupealetung läheb plaani kohaselt

Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi avaldas sotsiaalmeedias video, kus ta on koos Ukraina relvajõudude peastaabi ülema kindralleitnant Serhi Šaptalaga. Zalužnõi teate kohaselt tegid nad Šaptalaga tööd üksustega, kes osalevad kõige ägedamates lahingutes. Zalužnõi sõnul jätkub operatsioon plaanipäraselt.

Macron: Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteem on Ukrainas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa ja Itaalia ühiselt välja arendatud keskmaa õhutõrjesüsteem SAMP/T on Ukrainas ja teeb oma tööd, vahendas Rai News. Tegu on esimese kinnitusega, et SAMP/T on Ukrainasse saabunud. Itaalia teatas selle aasta veebruaris selle õhutõrjesüsteemi saatmisest Ukrainale ühes Prantsusmaaga.

SAMP/T MAMBA on Euroopa esimene pikamaa raketikaitsesüsteem, mis suudab lennukeid tabada kolme kuni 100 kilomeetri kauguse ning ballistilisi rakette kolme kuni 25 kilomeetri kaugusel. Seda õhutõrjesüsteem kasutab peale Itaalia ja Prantsusmaa ka Singapur.