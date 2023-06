Ukraina rünnakus kahju saanud Tšongari silla remont võib kesta nädalaid

Oluline neljapäeval 22. juunil kell 13.34:

- Krimmi poolsaart Lõuna-Ukrainaga ühendava Tšongari silla remont võib mitu nädalat aega võtta;

- Ukraina ründas rakettidega Krimmi lähedal asuvat tähtsat silda;

- Prigožin süüdistas taas Vene kaitseministeeriumi sõja kohta valetamises;

- Politico: lääs võib Ukraina piloote hakata koolitama Rumeenias;

- Zelenski sõnul on rindel käimas rasked lahingud Vene okupantidega;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit ja 21 suurtükki.

Olulise Tšongari silla remont võib mitu nädalat aega võtta

Krimmi Lõuna-Ukrainaga ühendava Tšongari silla remont võib mitu nädalat aega võtta, teatas Krimmi poolsaare Venemaa poolt ametisse pandud transpordiminister. Venemaa süüdistas enne seda Ukrainat silla ründamises Storm Shadow tiibrakettidega. Sotsiaalmeedias levisid videoklipid, milles on näha kahjustusi sillal.

It appears that one of the missiles hit the bridge's pillar after going through the surface. Potentially major structural damage. https://t.co/2LW3Puc1N6 pic.twitter.com/QNwFgaHKaH — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 22, 2023

Ukraina ründas rakettidega Krimmi lähedal asuvat tähtsat silda

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Yaroslav Trofimov vahendab sotsiaalmeedias venemeelsete Hersoni võimude teadet, et Ukraina ründas Storm Shadow rakettidega Tšongari silda. Tegemist on tähtsa sillaga Krimmi poolsaare juures, mille kaudu varustab Venemaa oma Lõuna-Ukrainas paiknevaid vägesid.

Both the rail and the road bridges in Chonhar hit by Storm Shadow missiles, Russian occupation head for Kherson said. This is a major logistical disruption for supplies to Russian troops in south Ukraine. See the map. https://t.co/M4dTpXQqO0 https://t.co/g1SCGcH1jh pic.twitter.com/TcqJyTanDA — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 22, 2023

Venemaa võimud väitsid hiljem, et Ukraina väed ründasid silda nelja raketiga, vahendas Reuters.

Prigožin süüdistas taas Vene kaitseministeeriumi sõja kohta valetamises

Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin süüdistas kolmapäeval taas Venemaa kaitseministeeriumi kodanikele Ukraina sõja käigu kohta valetamises.

Prigožini sõnul ei ole kaitseministeerium kodanikele öelnud, et Ukrainal on muu hulgas õnnestunud vallutada arvukalt külasid, mis on tema sõnul tingitud peamiselt relvade ja laskemoona puudumisest.

"Vaenlasele on üle antud suured alad ja see kõik on toimunud inimeste eest varjatult. Ühel päeval ärkab Venemaa ja leiab, et ka Krimm on Ukrainale üle antud," ütles Prigožin esindajate edastatud helisõnumis.

Venemaa president Vladimir Putin väitis varem päeval, et Ukraina väed on kandnud suuri kaotusi ja vasturünnak on raugenud.

Ukraina on teatanud, et vabastas vasturünnaku käigus vähemalt kaheksa küla.

Politico: lääs võib Ukraina piloote hakata koolitama Rumeenias

Veebiväljaande Politico teatel kaaluvad lääneriigid Rumeeniat võimaliku kohana, kus koolitada Ukraina piloote F-16 hävitajatega lendama. Tõenäoliselt viib väljaõppe läbi relvafirma Lockheed Martin, sama firma toodab ka F-16 hävitajaid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina 30. mehhaniseeritud brigaad tegutsemas Bahmuti piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STRINGER

Zelenski sõnul on rindel käimas rasked lahingud Vene okupantidega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma igaõhtuses videosõnumis, et rindel on käimas rasked lahingud Vene okupantidega.

Presidendi sõnul hävitavad Ukraina sõdurid vaenlast muu hulgas lõunas ja Donetski oblastis. Riigipea tänas ühtlasi taas kõiki riike, kes toetavad Ukrainat.

"Eelkõige Suurbritanniat uue rahalise toetuspaketi eest ning Ühendriike meie infrastruktuuri ja energia abipaketi eest. Samuti Euroopa Liitu, mis otsustas lisada 3,5 miljardit eurot fondi, mida kasutatakse Ukraina relvade eest maksmiseks," ütles Zelenski.

Zelenski tõi ühtlasi välja, et Euroopa Liit kiitis kolmapäeval heaks järjekorras juba 11. sanktsioonidepaketi Venemaa vastu seoses sissetungiga Ukrainasse, mis sisaldab ka meetmeid sanktsioonidest möödahiilimise vastu.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas neljapäeval, et Vene väed jätkavad Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marjinka suunal Ukraina positsioonide ründamist. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi ka Venemaa pealetungi Zaporižžja ja Hersoni suunal, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 222 650 (võrdlus eelmise päevaga + 650);

- tankid 4013 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 7783 (+12);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 307 (+1);

- suurtükisüsteemid 3941 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 617 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 376 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3438 (+10);

- tiibraketid 1214 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6678 (+11);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 539 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.