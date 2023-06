Soome minister ERR-ile: Soome sõnum NATO kohtumisel on Rootsi liitu aitamine

Soome tähtsaim sõnum juulikuisel NATO tippkohtumisel Vilniuses on aidata Rootsi NATO-sse, ütles "Aktuaalsele kaamerale" esimesel Eesti-visiidil viibinud Soome uus välisminister Elina Valtonen.

Välisministri sõnul on sama oluline aga ka kaitseorganisatsiooni ühtsus Ukraina toetamisel.

"Meie konkreetsed sammud Ukraina toetamisel on meie kohustused NATO ja EL-i abipakettides ja ka riigi tasemel oleme Ukrainat toetanud juba 1,6 miljardi euro ulatuses ning toetus jääb tugevaks," sõnas Valtonen.

Valtonen kinnitas, et Soome uue valitsuse väljakuulutatud kokkuhoid ja kärped riigi rahandusolukorra parandamiseks ei too kaasa Soome välispoliitika nõrgenemist.

"Välisministeeriumi eelarvet ei kärbita tegevuskulude osas. Vastab tõele, et arengukoostöö osas veidi või mõnevõrra kokku hoitakse. Kuid tähtsaim on, et Soome jalajälg maailmas püsib tugevana või muutub isegi veel tugevamaks. Tahame välispoliitikas läbi viia reformi, mis toetab muutunud aja nõudmisi välis- ja julgeolekupoliitikale," rääkis Valtonen.